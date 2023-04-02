Siyah-beyazlılarda teknik direktör Şenol Güneş, Romain Saiss ve Valentin Rosier'i kadroya almazken iki yıldızın son durumu da belli oldu.

Boynundan operasyon geçiren Rosier'in de ağrılarının bulunduğu ve bu nedenle kadroya alınmadığı bildirildi.

Şenol Güneş dev maçta sağ bekte Onur Bulut'a, stoperde ise Tayyip Talha Sanuç ile Omar Colley'e görev verecek.