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Beşiktaş'ta Saiss ve Rosier, sakatlıkları nedeniyle Fenerbahçe derbisinde yok

Beşiktaş'ta Şenol Güneş, Romain Saiss ve Valentin Rosier'i Fenerbahçe derbisi kadrosuna dahil etmezken iki futbolcunun sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyeceği öğrenildi

Giriş: 02.04.2023 - 10:48 | Güncelleme: ABONE OL
Beşiktaş'ta Saiss ve Rosier, sakatlıkları nedeniyle Fenerbahçe derbisinde yok

Beşiktaş, Süper Lig'in 27. haftasında Beşiktaş, Fenerbahçe'ye konuk olacak.

Siyah-beyazlılarda teknik direktör Şenol Güneş, Romain Saiss ve Valentin Rosier'i kadroya almazken iki yıldızın son durumu da belli oldu.

Milli takımdan sakat dönen Saiss ilk gün idmana katılamazken tecrübeli oyuncunun sorununun devam ettiği öğrenildi.

Boynundan operasyon geçiren Rosier'in de ağrılarının bulunduğu ve bu nedenle kadroya alınmadığı bildirildi.

Şenol Güneş dev maçta sağ bekte Onur Bulut'a, stoperde ise Tayyip Talha Sanuç ile Omar Colley'e görev verecek.

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