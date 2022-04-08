'Saint Age' Bomontiada’da

Sanatın insan üzerindeki etkisini ve bunun ölçümlenebilirliğini açtığı sergilerle değerlendirmeye alan Ebru Ceylan, 2015 yılında başladığı ve Türkiye’nin ilk betimlemeli sergisi olan “Konuşan Resimler” sergi serisinin “Saint Age” adını verdiği yeni ve sanatseverleri “Kutsal Çağ”a davet ettiği resimlerini 8-18 Nisan’da Bomontiada’da sergilemeye hazırlanıyor.
Daha önce pek çok sanatçının sanat ve düşünce dünyasından yararlanılarak hazırlanan ve ünlü isimler tarafından seslendirilen tabloların yer aldığı “Konuşan Resimler”le sanatseverleri alışılmışın dışında bir sanat anlayışıyla buluşturan Ceylan, “Saint Age” ile Tanrı ve insan arasındaki bağın yaşanılan gerçeklikle uyum sorununu irdeliyor ve Tanrı’nın insanı, insanın da yarattığı karakterlerle devam ettirdiği sonsuz bir döngüyü ele alıyor. Sanatçı, duymaya alışık olduğumuz, “Ben kimim?” sorusunun günümüzde, “Sen benim kim olduğumu biliyor musun?” sorusuna evrilmesini merkeze aldığı resimleriyle çağımıza ayna tutuyor.
Faust, Antigone, Romeo ve Juliet, Hamlet, Medea, Macbeth, Godot’yu Beklerken, Hayaletler, Asiye Nasıl Kurtulur?, Lüküs Hayat, Arzu Tramvayı, Martı, Venedik Taciri, Vanya Dayı ve Othello gibi insanın yolculuğuna ışık tutan eserlere resimlerinde yer veren Ebru Ceylan, zaman değişse de aynı kalan çarpıklıkları aktarıyor. Bu aktarım sırasında da sorgulamalarına devam ederek “Tanrı, onu bu kadar kötü taklit edeceğimizi bilseydi yine de yaratma cesaretini bize verir miydi?” sorusunu sormaya çağırıyor.
Bomontiada’da gerçekleşecek “Saint Age” sergisinde; Peyk, Ediz Hafızoğlu, Şanışer, Çağla Çakır, Madrigal, Manga, Ozbi, Cem Yıldız, Serhat Bayraktar, Dolapdere Big Gang, Can Ozan, Sufle, Güvenç Dağüstün, Cenk Erdoğan, Ceren Gündoğdu, Sinan Tuzcu, Enginay Gültekin, Fatih Al, Selen Öztürk, İrem Helvacıoğlu, Deniz Baysal Yurtçu, Ege Kökenli, Rojda Demirer, Sinem Ünsal, İbrahim Selim, Ahmet Mümtaz Taylan, Bahtiyar Engin, Kemal Uçar başta olmak üzere sanat camiasının önde gelen isimleri yer alacak.
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