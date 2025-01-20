Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Saif Ali Khan'a, yönelik bıçaklı saldırıyla bağlantılı bir kişiye gözaltı - Magazin haberleri

        Saif Ali Khan'a, yönelik bıçaklı saldırıyla bağlantılı bir kişiye gözaltı

        Hindistan Polisi, Bollywood oyuncusu Saif Ali Khan'a düzenlenen bıçaklı saldırıyla bağlantılı olduğu düşünülen Mohammad Shariful Islam Shehzad isimli şüphelinin 5 gün süreyle gözaltına alındığını duyurdu

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 20.01.2025 - 18:36 Güncelleme: 20.01.2025 - 18:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Hindistan’ın Mumbai kentinde geçtiğimiz hafta bıçaklı saldırıya uğrayan Bollywood yıldızı Saif Ali Khan ile ilgili soruşturmada önemli bir gelişme yaşandı. Polis, saldırıyla bağlantılı olduğu düşünülen Mohammad Shariful Islam Shehzad isimli bir şahsın 5 gün süreyle gözaltına alındığını açıkladı.

        • 2

          Yapılan incelemelerde, Shehzad’ın Hindistan’da yasadışı olarak kalan bir Bangladeş vatandaşı olduğu tespit edildi. Mumbai Polis Komiser Yardımcısı Dixit Gedam, düzenlenen basın toplantısında şüphelinin yaklaşık 6 ay önce Mumbai’ye geldiğini ve sahte bir kimlikle bir temizlik şirketinde çalıştığını belirtti. Gedam, Shehzad’ın Khan’ın evine hırsızlık amacıyla girdiğinden şüphelenildiğini ifade etti.

        • 3

          "GÜNAH KEÇİSİ YAPIDI"

          Şüphelinin avukatı Sandeep Shikhane, müvekkilinin suçsuz olduğunu savunarak, "Shehzad’ın Bangladeş vatandaşı olduğunu gösteren herhangi bir belge yok. Müvekkilim haksız yere günah keçisi haline getirildi" dedi.

        • 4

          SALDIRGAN 10 MİLYON RUPİ TALEP ETTİ

          Saif Ali Khan’ın evinde çalışan Eliyama Philip, polise verdiği ifadede olay anını anlattı. Gece geç saatlerde dadıyla birlikte çocuğun odasındayken banyo kapısının yanında bir adamın gölgesini fark ettiğini belirten Philip, saldırganın elinde uzun bir bıçak ve tahta bir nesne taşıdığını söyledi. Saldırganın, kendilerine yönelerek 10 milyon rupi (yaklaşık 115 bin 500 dolar) talep ettiğini ifade etti.

        • 5

          AĞIR YARALANMIŞTI

          54 yaşındaki Bollywood oyuncusu Saif Ali Khan, saldırı sırasında boynundan, omurgasından ve elinden bıçaklanmıştı. Hastaneye kaldırılan Khan, yapılan ameliyat sonrası hayati tehlikeyi atlatmıştı. Ameliyatı gerçekleştiren doktor Nitin Dange, "Omurgasına saplanan bıçak nedeniyle torasik omuriliğinde ciddi bir yaralanma oluştu. Bıçağı çıkarmak ve sızan omurilik sıvısını onarmak için zorlu bir operasyon gerçekleştirdik" açıklamasını yapmıştı.

          Fotoğraflar: Shutterstock, AP

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD'de ikinci Trump dönemi başlıyor!
        ABD'de ikinci Trump dönemi başlıyor!
        Gözyaşları sel oldu! Ev yangınında iki kardeş hayatını kaybetti
        Gözyaşları sel oldu! Ev yangınında iki kardeş hayatını kaybetti
        Melania, Trump'ın gölgesinde kaldı
        Melania, Trump'ın gölgesinde kaldı
        Kanlar içerisindeyken polisten yardım istedi!
        Kanlar içerisindeyken polisten yardım istedi!
        20 Ocak 2025: Bugün ne oldu?
        20 Ocak 2025: Bugün ne oldu?
        Trump Beyaz Saray'daki ilk gününde neler yapacak?
        Trump Beyaz Saray'daki ilk gününde neler yapacak?
        Trump döneminde piyasaları ne bekliyor?
        Trump döneminde piyasaları ne bekliyor?
        İmamoğlu hakkında soruşturma
        İmamoğlu hakkında soruşturma
        Özel: Adayımız hazır, partimiz hazır
        Özel: Adayımız hazır, partimiz hazır
        Sektörel rotasyon yapılacak
        Sektörel rotasyon yapılacak
        Fahiş fiyat talep eden özel okullara soruşturma
        Fahiş fiyat talep eden özel okullara soruşturma
        Ankara'nın ikinci Trump döneminden beklentisi ne?
        Ankara'nın ikinci Trump döneminden beklentisi ne?
        Youssef En-Nesyri ritmini buldu!
        Youssef En-Nesyri ritmini buldu!
        "San Mames'te finali hayal ediyoruz"
        "San Mames'te finali hayal ediyoruz"
        6 ay yemek yemiyorlar! Patates böcekleri obeziteye çare olabilir
        6 ay yemek yemiyorlar! Patates böcekleri obeziteye çare olabilir
        Ayrılık haftası!
        Ayrılık haftası!
        Ağrı'da köylülerin buz tutan nehirde sıra dışı balık avı
        Ağrı'da köylülerin buz tutan nehirde sıra dışı balık avı
        F.Bahçe'nin yeni transferi İstanbul'a geliyor!
        F.Bahçe'nin yeni transferi İstanbul'a geliyor!
        Filtrelerin kaldırılmasına sevindi
        Filtrelerin kaldırılmasına sevindi
        Trump'ın maaşı ne kadar olacak?
        Trump'ın maaşı ne kadar olacak?
        Habertürk Anasayfa