HABERTURK.COM

En yeni altcoinlerden biri olan SafeMoon altı ay önce işlem görmeye başladı. Sosyal medya fenomenleri ve çok sayıda fanatiğin tetiklediği çılgınlıkla birlikte SafeMoon oldukça popüler hale geldi. Siber dolandırıcılar da bu popülerliği kullanmakta geç kalmadılar.

Siber güvenlik kuruluşu ESET uzmanlarının paylaştığı bilgilere göre dolandırıcılar SafeMoon üzerinden bir aldatmaca planlayarak, Discord kullanıcılarını tanınmış bir uzaktan erişim aracı (RAT) dağıtan bir web sitesine yönlendirmek için sahte bir uygulama güncellemesi kullanıyorlar.

SAHTE BİR MESAJ GÖNDERİYORLAR

SafeMoon’un popülerliğinden yararlanan numara, dolandırıcıların Discord’daki bazı kullanıcılara gönderdikleri ve uygulamanın yeni sürümünü tanıtmak için Discord üzerinde resmi SafeMoon hesabı gibi davrandıkları bir mesajla başlıyor. Mesajdaki linki tıklayanlar kendilerini SafeMoon’un resmi sitesinin bir bölümü gibi görünen web sitesinde buluyor.

İlk kez Ağustos 2021’de bir Reddit kullanıcısı tarafından rapor edilen alan adı, sona eklenen ekstra bir harf dışında, yasal kopyasını taklit ediyor. En önemli bağlantı (kullanıcıdan Google Play Store’dan “resmi” SafeMoon uygulamasını indirmesini isteyen bağlantı) dışında, sitedeki tüm dış bağlantılar yasal. Android cihazlar için SafeMoon uygulamasının yerine, hem yasal hem de kötü amaçlarla kullanabilen, oldukça yaygın ve kullanıma hazır bir Windows yazılımı içeren bir yük indiriyor.

KÖTÜ AMAÇLI YAZILIMIN ZARARLI YOLCULUĞU

Yürütüldükten sonra, yükleyici (Safemoon-App-v2.0.6.exe) Remcos adlı bir RAT de dahil olmak üzere, sisteme çok sayıda dosya bırakıyor. Yasal araç olarak tanıtılsa da, araç kullanıma sunulduktan kısa süre sonra ABD’deki yetkililer tarafından hakkında resmi uyarı yapılan bu RAT de yer altı forumlarında el altından satışa sunuluyor. Kötü amaçlarla kullanılırsa RAT'in genelde ‘remote access trojan’ın (uzaktan erişim truva atı) kısaltması olduğu düşünülüyor.

RAT’lerde alışılmış olduğu üzere, Remcos saldırgana kurbanın bilgisayarında bir arka kapı veriyor ve bu kapı kurbandan hassas verileri toplamak için kullanılıyor. Bu IP adresi indirilen dosyalara eklenen bir komuta ve kontrol (C&C) sunucusu tarafından çalıştırılıyor.

Remcos’un yapabildiklerinin arasında çeşitli web tarayıcılarından oturum açma bilgilerini çalma, basılan tuşları kaydetme, web kamerasını ele geçirme, kurbanın mikrofonundan ses yakalama, ek kötü amaçlı yazılım indirme ve bunu makinede yürütme yer alıyor.

KENDİNİZİ NASIL KORUYABİLİRSİNİZ?

Uzmanlar, bu tarz dolandırıcılık yöntemlerine karşı dikkat edilmesi gerekenleri şu şekilde sıralıyor:

- İster e-posta, sosyal medya, kısa mesaj veya diğer kanallardan gelsin, bir anda ortaya çıkan iletilere karşı dikkatli olun.

- Özellikle doğrulanmamış bir kaynaktan geliyorsa, bu gibi mesajlardaki bağlantılara tıklamayın.

- URL’lerdeki düzensizliklere dikkat edin. Adresleri kendiniz yazın.

- Güçlü ve benzersiz parolalar, parola ifadeleri ve mümkün olduğunda 2 faktörlü kimlik doğrulaması (2FA) kullanın.

- Kapsamlı bir güvenlik yazılımı kullanın.