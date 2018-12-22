Sahte belgelerle engelli raporu tanzim eden çeteye yönelik 5 ilde düzenlenen operasyonlarda 41 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 25'i tutuklandı. İHA'nın haberine göre, İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 19 Aralık Çarşamba günü Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen bir soruşturma kapsamında, sahte belgelerle engelli raporu hazırlayan 46 kişilik bir şebeke belirledi. Yapılan soruşturmada, çetenin hiç engeli olmayan kişileri sahte evraklarla engelli gibi göstererek usulsüz rapor aldırdıklarını tespit etti. Ekipler, İstanbul merkezli Malatya, Çanakkale, Kocaeli ve Trabzon’da yapılan eş zamanlı baskınlarda 46 kişiden 41’i yakalanarak gözaltına alındı.

25 KİŞİ TUTUKLANDI

Sahte belgerle asıl engelli vatandaşlara tanınan haklardan haksız şekilde faydalanarak kamuyu zarara uğrattıkları belirlenen 41 şüpheli, polisteki işlemlerinin ardından dün akşam saatlerinde Anadolu Adliyesi’ne sevk edildi. Operasyon sonucu yakalanan 41 şüpheli tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Çeteye mensup 16 şüpheli ‘adli kontrol’ hükümleri uygulanarak salıverildi. Hakim karşısına çıkarın zanlılardan 25’i, gece yarısına kadar süren duruşmada tutuklanarak cezaevine gönderildi.

'DEVLET KURUMLARINI ZARARA UĞRATTILAR'

Soruşturma dosyasındaki tutanaklara göre, hiç engeli olmayan kişileri sahte evraklarla engelli gibi gösteren çete, bazı kişilerin de engel oranları artırılarak usulsüz rapor tanzim etti. Şebekenin, asıl engelli vatandaşlar için uygulanan ÖTV indirimli araç alım-satımı, ücretsiz taşıma kartı veya erken emeklilik haklarından faydalandırma gibi konularda devlet kurumlarını zarara uğrattıkları vurgulandı.