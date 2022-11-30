Pişman olduğunu söyledi! İşte sahte doktorun ifadesi!

Tekirdağ'da, Çerkezköy Devlet Hastanesi yetkilileri, hastanede uzman bir doktorun yanında yaklaşık 4 aydır gözlemci asistan olarak bulunan zanlı hakkında suç duyurusunda bulunmuş, yapılan araştırmada diplomalarının sahte olduğu anlaşılan ve polis ekiplerince gözaltına alınan Ayşe Özkiraz (20), çıkarıldığı hakimlikçe 25 Kasım'da tutuklanmıştı.

AA'da yer alan habere göre Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, olayla ilgili idari soruşturma başlatıldığını ve müfettiş görevlendirildiğini açıklamıştı. Soruşturmada tutuklu zanlının ifadesi kapsamında bir şüpheli daha İstanbul'da gözaltına alınmış, ifadesi sonrası serbest bırakılmıştı.

Çerkezköy ilçesindeki soruşturmada tutuklanan Ayşe Özkiraz'ın yaşadığı Atatürk Mahallesi'nin muhtarı Nihat Malkoç, zanlının gözaltı sürecini anlattı: "Ailenin, annesinin haberi yoktu gibi algıladım. Annesi heyecanlanmıştı, korkmuştu, ürkmüştü. 'Niye arama yapılıyor, suçu nedir' diye sormuştu. Arkadaşlar da savcının arama emrini okudular. Herhangi bir müdahalede bulunmadılar.

Evde kitaplar vardı, doktorların dinleme cihazı (steteskop), doktor önlükleri vardı. Başka da 2 plaket dikkatimi çekti. Anneye aramada bir şey söylemediler. Odaların hepsinde arama yaptılar. En sonunda savcılığa kadar gelip ifade vermesi söylendi. Doktora götürürlerken de anne refakat etti. Giderken annesiyle aralarında bir konuşma olmadı."

Özkiraz, savcılıkta verdiği ifadesinde, lisede öğrenciyken ailesinin tıp fakültesinde okumasını istediğini, liseden 2021 yılında mezun olduktan sonra üniversite sınavına girdiğini ama başarısız olduğunu anlatmıştı.

Ailesinin güvenini sarsmamak için Çapa Tıp Fakültesini kazandığını söylediğini, sınav sonuç belgesi üzerinde telefonda oynamalar yaparak sahte bir belge çıkardığını anlatan Özkiraz, ifadesine şöyle devam etmişti:

"Daha sonra İstanbul'a gittim, kız öğrenci yurduna yerleştim. Burada kendimi tıp fakültesi öğrencisi olarak tanıttım. Yurdun masrafları için de ailemle görüştüm. Ailem fakülteyi kazandığımı düşündüğü için bana para gönderiyordu. Daha sonra burada Cerrahpaşa Tıp Fakültesi öğrencileriyle kalmaya başladım.

"ÇAPA TIP'IN BAHÇESİNE GİTTİM, ÖĞRENCİLERLE TANIŞTIM"

Bu öğrencilere Çapa Tıp Fakültesi öğrencisi olduğumu söyledim. Bu süreçte Çapa Tıp Fakültesinin bahçesine ara ara gittim, öğrencilerle tanıştım. Hiçbir şekilde derse girmedim.

"BASTIRDIĞIM KİMLİK KARTLARIYLA OKULA GİRİYORDUM"

Okula girebilmek için İstanbul'da bir pasajda öğrenci kimlik kartı bastırdım. Bu kartın üzerine 'Ayşem Özkiraz' yazdırdım. Aramada ele geçen kartlar bu öğrenci kartlarıdır. Okula girerken bu öğrenci kartlarını gösterip giriyordum. Okula gittiğim zamanlarda İstanbul'da part time farklı yerlerde çalıştım. Aynı yerde Ankara Şehir Hastanesi, Tekirdağ Çerkezköy Devlet Hastanesi, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi kimlik kartlarını da bastırdım ancak bunları hiçbir yerde göstermedim."

"DOKTOR KOLTUĞUNA OTURDUĞUM OLMUŞTUR"

Annesi hastalandığı için Kasım 2021'de Çerkezköy Devlet Hastanesine gittiklerini, burada görevli hekime kendisini doktor olarak tanıttığını, annesini muayene ettirdikten sonra hastaneye gitmeye devam ettiğini, buradaki görevlilere acilde vakit geçirmek istediğini anlatan Özkiraz, "Burada bulunduğum zaman zarfında doktor koltuğuna oturduğum olmuştur.

"STETESKOBU MEDİKALCİLERDEN ALDIM"

Boynuma steteskop da taktığım olmuştur. Bu steteskobu medikalcilerden almıştım. Acilde bulunduğum zaman zarfında hiçbir şekilde hasta muayene etmedim ancak muayeneleri izledim." ifadelerini kullanmıştı.

Eğitim döneminin bitmesinin ardından Haziran 2022'de Çerkezköy'e geldiğini, devlet hastanesinde çocuk cerrahisi bölümüne giderek doktor M.K ile tanıştığını aktaran Özkiraz, ifadesini şöyle sürdürmüştü:

"TUS BELGESİ ÜZERİNDE OYNADIM ONU GÖSTERDİM"

"Kendimi Çapa Tıp Fakültesinden mezun olan doktor olarak tanıttım. Ayrıca TUS sınavından 81 puan aldığımı söyleyip, daha önce sosyal medya üzerinden gördüğüm TUS belgesi üzerinde telefonla oynayarak hazırladığım belgeyi gösterdim. Annemin öğretmen, babamın ise gıda mühendisi olduğunu söyledim. Doktor M.K. bana yanına gidip gelebileceğimi söyledi.

"AMELİYATLARA İZLEYİCİ OLARAK KATILDIM"

Bu şekilde çocuk cerrahisi bölümüne gidip gelmeye başladım, burada muayenelere katıldım. Tüm cerrahi bölümlerdeki doktorlarla ilişki kurdum. Birçok kez ameliyatlara izleyici olarak katıldım."

PİŞMAN OLDUĞUNU SÖYLEDİ

Özkiraz ifadesinde, bu süreçte kimseyi mağdur etmediğini savunarak pişman olduğunu belirtmişti.