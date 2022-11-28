Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem 3. Sayfa SAHTE DOKTOR OLAYI | Sahte doktordan sahte doktor ihbarı! - Son Dakika Haberleri

Sahte doktordan sahte doktor ihbarı!

Tekirdağ'ın Çerkezköy Devlet Hastanesi'nde kendisini 'pratisyen hekim' olarak tanıtan, sahte diploma ile hastanede görev yaptığı anlaşılan 20 yaşındaki Ayşe Özkiraz'ın tutuklanmasının ardından soruşturma kapsamında Sağlık Bakanlığı'nın görevlendirdiği 2 müfettiş, ilçeye gelerek çalışmalarına başladı. Özkiraz'ın ifadeleri doğrultusunda; İstanbul'da gözaltına alınan, kendisini beyin cerrahı olarak tanıttığı öne sürülen S.U., tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı

Giriş: 28.11.2022 - 16:36 | Güncelleme: ABONE OL
SAHTE DOKTOR OLAYI | Sahte doktordan sahte doktor ihbarı! - Son Dakika Haberleri
Sahte doktordan sahte doktor ihbarı!
0:00 / 0:00
DHA

Tekirdağ'daki Çerkezköy Devlet Hastanesi'nde kendisini 'pratisyen hekim' olarak tanıtan ve diğer doktorların şüphelenip, şikayette bulunmasıyla gözaltına alındıktan sonra sahte diploma ile hastanede görev yaptığı anlaşılan Ayşe Özkiraz´ın (20) tutuklanmasının ardından olaya ilişkin soruşturma devam ediyor.

BEYİN CERRAHI S.U. DA İSTANBUL'DA YAKALANDI

DHA'da yer alan habere göre Çerkezköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, hastanede ameliyat masasında fotoğrafları ortaya çıkan Özkiraz'ın, ifadesinde arkadaşı olduğunu söylediği kendisini 'beyin cerrahı' olarak tanıttığı öne sürülen S.U. adlı kadın da İstanbul'da yakalanarak ilçeye getirildi.

TUTUKSUZ YARGILANMAK ÜZERE BIRAKILDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.U., çıkarıldığı mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

MÜFETTİŞLER ÇERKEZKÖY´DE

Sağlık Bakan Fahrettin Koca'nın, "Bakanlığımız, Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesindeki hastanede bir kişinin kendini yeni mezun doktor gibi tanıtıp bir uzmanın yanında tıbbi süreçleri izlediği şeklinde özetlenen olayı araştırmak üzere, gerekli süreci başlatıp müfettiş görevlendirmiştir" açıklamasının ardından bakanlığın görevlendirdiği 2 müfettiş de Çerkezköy'e gelerek çalışmalarına başladı.

ÖZKİRAZ'A İZİN VEREN DOKTORLARLA GÖRÜŞÜLECEK

Müfettişlerin, Özkiraz'ın hastanede kendisine gözlemci olarak izin veren doktorlar başta olmak üzere hastanedeki doktorlar ve personelin bilgisine başvuracağı belirtildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Yağ bidonlarında uyuşturucu ele geçirildi
Yağ bidonlarında uyuşturucu ele geçirildi
Adıyaman'da karbonmonoksit zehirlenmesi: 1 ölü
Adıyaman'da karbonmonoksit zehirlenmesi: 1 ölü
İzmir'deki olaylı derbide 21 gözaltı
İzmir'deki olaylı derbide 21 gözaltı
Çorum'da silahlı bıçaklı kavga: 2 yaralı, 12 gözaltı
Çorum'da silahlı bıçaklı kavga: 2 yaralı, 12 gözaltı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.