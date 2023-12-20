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        Haberler Gündem 3. Sayfa SAHTE ÇÜRÜK RAPORU | Son dakika: İstanbul'da 11 kişi gözaltına alındı! 45 bin TL'ye çürük raporu!

        11 kişi gözaltına alındı! 45 bin TL'ye çürük raporu!

        İstanbul'da, 2 özel hastanede askere gitmek istemeyenlere 45 bin lira karşılığında çürük raporu veren şebekeye yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda aralarında hastane yöneticileri, hemşireler ve asker kaçaklarının da bulunduğu 11 kişi yakalanarak gözaltına alındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.12.2023 - 09:24 Güncelleme: 20.12.2023 - 09:26
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        11 kişi gözaltına alındı! 45 bin TL'ye çürük raporu!
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        İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2 özel hastanede görev yapan bazı kişilerin, askere gitmek istemeyenlere para karşılığı sahte çürük raporu temin ettiği yönünde ihbar aldı.

        ŞEBEKE TESPİT EDİLDİ

        DHA'da yer alan habere göre ihbarı değerlendiren ekipler uzun süre yaptıkları fiziki ve teknik takibin ardından, raporları veren şebekeyi tespit etti.

        ARALARINDA HASTANE YÖNETİCİSİ DE VAR

        Şebeke liderliğini yoğun bakım ünitesinde çalışan bir kişinin yaptığı, aralarında hastane yöneticileri ve hemşirelerin de bulunduğu şüphelilerin, 45 bin liraya usulsüz çürük raporu aldırdığı, asker kaçaklarının sağlık kurulunda çürük olarak değerlendirilmesi için sahte ön muayene belgelerini aralarında menfaat ilişkisi olan sağlık ocaklarından temin ettikleri, işbirliği halinde oldukları sağlık ocaklarından randevu alabilmeleri için asker kaçaklarına adres değişikliği yaptırdıkları belirlendi.

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        7 ASKER KAÇAĞINA ÇÜRÜK RAPORU

        Şüphelilerin bu yöntemle toplam 7 asker kaçağına sahte çürük raporu temin ettikleri ve 2 kişiye ise sahte engelli sağlık kurulu raporu aldırdıkları saptandı.

        14 ŞÜPHELİDEN 11'İ YAKALANDI

        Çalışmaların ardından şebeke üyelerine ve çok sayıda örgütlü suçtan kaydı olan asker kaçaklarına yönelik operasyon düzenlendi. Dün sabah eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonda 14 şüpheliden 11´i gözaltına alındı.

        3 ZANLI İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

        Şüphelilerden 1´inin yurt dışında olduğu tespit edilirken firari 2 kişinin yakalanması için ise çalışmalar sürüyor. Öte yandan şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda ise çok sayıda hastane evrakı ile askerlik şubelerinden alınan belgeler ele geçirildi.

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        #sahte çürük raporu
        #Son dakika haberler
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