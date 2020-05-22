Sahte çek operasyonunda yakalanan 4 şüpheli tutuklandı - İSTANBUL

AA

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sahte çek üreterek vatandaşların dolandırıldığı istihbaratı üzerine başlattığı yaklaşık bir aylık fiziki takip neticesinde, Fatih, Tuzla ve Ataşehir'de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.Operasyonda, şüpheliler E,Ş, S.M, T.D. ve K.S. gözaltına alındı.Adreslerde yapılan aramalarda, çeşitli bankalara ait gizli logo ve simge özellikleri bulunan piyasaya sürülmeye hazır 4 bin 500 sahte çek, 9 bin 500 çalıntı orijinal çek, 4 bin 500 sahte resmi belge, 2 lazer yazıcı, 1 hologram cihazı ve 1 tabanca ele geçirildi.Jandarmadaki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sevk edildikleri adliyede tutuklandı.Vatandaşların bu tarz dolandırıcılık olaylarının mağduru olmaması için uyarılarda bulunan jandarma ekipleri, çek alan vatandaşların bankayla irtibata geçerek çekin orijinal olup olmadığını doğrulatmalarını ve çeklerin üzerinde bulunan QR kodlarını cep telefonlarına yüklenen bazı programlardan kontrol etmelerini tavsiye etti.