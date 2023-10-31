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        Haberler Televizyon Şahsiyet dizisi 2. sezon tarihi açıklandı! Şahsiyet yeni sezon ne zaman başlayacak, nerede yayınlanacak?

        Şahsiyet dizisinin 2. sezon yayın tarihi açıklandı!

        Haluk Bilginer ve Cansu Dere'ye Metin Akdülger, Şebnem Bozoklu ve Hüseyin Avni Danyal'ın eşlik ettiği 2018 yapımı Şahsiyet dizisinin yeni sezon tarihi açıklandı. Yönetmenliğini Onur Saylak'ın, senaristliğini Hakan Günday'ın yaptığı Ay Yapım imzalı dizinin 2. sezonu için geri sayım başladı. İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.10.2023 - 11:58 Güncelleme: 31.10.2023 - 11:58
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        • 1

          İlk sezonuyla Haluk Bilginer'e Uluslararası Emmy Ödülü kazandıran dizinin yeni sezon tarihi ve yayınlanacağı plafrom belli oldu. Adli kâtip memurluğundan emekli Agah Beyoğlu'nun hayatından kareler paylaşan dizinin yeni sezon tarihini sizlerle paylaştık. İşte Şahsiyet 2. sezon hakkında merak edilen bilgiler...

          • 29 Ekim 2023 Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılı
        • 2

          ŞAHSİYET 2. SEZON TARİHİ AÇIKLANDI

          Şahsiyet dizisinin 2. sezonu 13 Kasım'da GAİN'de izleyiciyle buluşacak.

        • 3

          ŞAHSİYET 2. SEZON KONUSU NE?

          Dizi, "Siz hiç ölümden döndünüz mü? Ben döndüm... Ama nereye döndüm?" notuyla duyuruldu. 10 bölümlük ikinci sezonda, Bilginer'in canlandırdığı Agah Beyoğlu'nun kızıyla ilişkisi üzerine yoğunlaşılacak.

        • 4

          ŞAHSİYET YENİ SEZON OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR?

          Şahsiyet dizisi yeni sezonu ile ekranlara dönmeye hazırlanıyor. Yeni sezonda Erdal Özyağcılar, İlker Aksum ve Burhan Öçal da var.

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
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