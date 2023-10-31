ŞAHSİYET 2. SEZON KONUSU NE?

Dizi, "Siz hiç ölümden döndünüz mü? Ben döndüm... Ama nereye döndüm?" notuyla duyuruldu. 10 bölümlük ikinci sezonda, Bilginer'in canlandırdığı Agah Beyoğlu'nun kızıyla ilişkisi üzerine yoğunlaşılacak.