Agah gizemli bir fenomen oluyor!

Şahsiyet 8. bölüm tanıtımı: Agah gizemli bir fenomen oluyor!

HABERTURK.COM

'Şahsiyet' bu gece heyecan dolu 8. bölümüyle ekrana gelecek. Gizemli "Köpek Öldüren" bir fenomen haline gelirken Agah planlarında bir değişikliğe gider ve önce en büyük adımı atmaya karar verir.

Dünyanın en prestijli ödüllerinden Emmy'i alan 'Şahsiyet', bu gece saat 23.15'te Show TV'de!

'Şahsiyet'in 8. Bölüm Tanıtımı;