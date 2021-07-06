Agah'ın yeni hedefi kim olacak?

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Ay Yapım'ın yapımcılığını üstlendiği, yönetmen koltuğunda Onur Saylak'ın oturduğu, senaryosunu Hakan Günday'ın yazdığı, başrollerini ise Haluk Bilginer, Hümeyra, Müjde Ar, Cansu Dere, Metin Akdülger, Şebnem Bozoklu, Necip Memili ve Hüseyin Avni Danyal gibi birbirinden değerli oyuncuların paylaştığı 'Şahsiyet' sıra dışı hikâyesi ile izleyiciyi ekran başına kilitliyor.

Şahsiyet bu gece heyecan dolu 2. bölümüyle ekrana gelecek. Agâh'ın işlemiş olduğu cinayet, uzun bir cinayetler zincirinin ilk halkasıdır. Kurbanın üzerinde kendi adının yazılı olduğu bir mesaj bulunması, Nevra'yı istifa kararından vazgeçirir.

Dünyanın en prestijli ödüllerinden Emmy'i alan Şahsiyet, bu gece saat 23.15'te Show TV'de!

Şahsiyet'in 2. Bölüm Tanıtımı;