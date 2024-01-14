"TEMİZLİKÇİLİK DE TEZGÂHTARLIK DA YAPTIM"

Özbekistan'daki şöhretini geride bırakıp İstanbul'a yerleşen ve Türkçe öğrenmeye başlayan şarkıcı; "Özbekistan'da pek çok projeyi yarıda bırakıp geldim. Kariyerimin zirvesindeydim ama Türkiye'de beni kimse tanımıyordu. Hemen dilimi geliştirmeye başladım. Yaklaşık 4 yıl boyunca şarkı söylemedim, bu süre zarfında da Türkiye Türkçe'sini ve buradaki hayatı öğrendim. Temizlikçilikten, tezgahtarlığa kadar pek çok işte çalıştım. Hem buradaki insanları hem de Türkçe'yi öğrendim" diye konuştu.