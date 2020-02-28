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Nijerya Sağlık Bakanlığı ülkede ilk koronavirüs vakasının görüldüğünü açıkladı. Nijerya'da görülen virüs Sahra Altı Afrika'daki ilk vaka oldu.

AP'nin haberine göre; Nijerya'nın en büyük şehri Lagos'ta görülen koronavirüs 25 Şubat'ta bir iş gezisi için Milano'dan Nijerya'ya giden bir İtalyan vatandaşında tespit edildi.

Koronavirüs tespit edilen kişi Lagos Yaba'daki Bulaşıcı Hastalık Hastanesinde tedavi altına alındı.