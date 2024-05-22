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        Haberler Gündem Sahipsiz köpeklerin saldırısında yaralandı

        Sahipsiz köpeklerin saldırısında yaralandı

        Hatay'ın Samandağ ilçesinde sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan kadın yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.05.2024 - 09:36 Güncelleme: 22.05.2024 - 09:36
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        Yürüyüş yaparken sahipsiz köpekler saldırdı
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        Deniz Mahallesi'nde yaşayan 42 yaşındaki Belgin Güneş, dün akşam saatlerinde sahilde yürüdüğü sırada sahipsiz köpeklerin saldırısına uğradı.

        Durumu gören mahalle sakinlerinin yardımıyla köpeklerden kurtulan Güneş, sağ bacağından yaralandı.

        Çevredekilerce Samandağ Devlet Hastanesine kaldırılan Güneş'in tedavisi sürüyor.

        "YÜRÜYÜŞ YAPMAYA KORKUYORUZ"

        Sahipsiz köpeklerin saldırına uğrayan kadına yardım eden mahalle sakinlerinden Seyran Yüksek, sahilde yürüyüş yapmaya korktuklarını söyledi.

        Yüksek, "Samandağ sahilinde yürüyüşe çıkan vatandaşlar köpek saldırısına maruz kalıyorlar. Sahilde 30-40 köpek boş boş geziyor. Gün geçmiyor ki bir vatandaş köpek saldırına uğramasın. Geçen gün de köpekler benim çocuklarımı ısırmışlardı." diye konuştu.​​​​​​​​​​​​​​

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        #Hatay
        #sokak köpekleri
        #sahipsiz köpekler
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