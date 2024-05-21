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        Sahipsiz köpeklerin saldırısına uğradı

        Kocaeli'nin İzmit ilçesinde sahipsiz köpeklerin bir kişiye saldırması, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.05.2024 - 17:07 Güncelleme: 21.05.2024 - 18:07
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        Sahipsiz köpeklerin saldırısına uğradı
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        İzmit'te Yahya Kaptan Mahallesi'ndeki Gazeteci Sedat Şimşek Parkı'nda bulunan sahipsiz köpekler, yolda yürüyen bir kişinin etrafını çevreledi.

        Köpeklerden kurtulmaya çalışan kişi, ayağı takılınca yere düştü. Yaşlı bir adam, saldırıya uğrayan kişiyi uzaklaştırmaya çalışsa da köpekler peşini bırakmadı.

        Olayı görüp bölgeye gelen polisin ekip otosundan siren çalması üzerine köpekler kaçıştı. Olay, parktaki bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

        "ACİLEN ÇÖZÜM BULUNMASI GEREKİYOR"

        Çevre sakini Ufuk Kolburan, AA muhabirine, birlikte vakit geçirmek için çocuğunu sık sık bu parka getirdiğini fakat burada çok sayıda sahipsiz köpeğin bulunduğunu söyledi.

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        Bu durumun tehlike arzettiğini belirten Kolburan, köpeklerin bazen toplu hareket ettiğini, bu nedenle çevredeki insanların tedirgin olduğunu kaydetti.

        Kolburan, yanında çocuk olduğu için kendisinin de endişelendiğini dile getirerek, "Bazen parkın içini kullanamıyoruz, farklı aralardan çıkış yapmamız gerekiyor çünkü problem oluyor. Köpekler toplu halde hareket ettikleri için birinin hareketine diğerleri de katılıyor, tehlikeli tepkiler verebiliyorlar." diye konuştu.

        Soruna acilen çözüm bulunmasını isteyen Kolburan, "Diğer insanlara da sorsak aynı şeyi söylerler diye düşünüyorum çünkü gerçekten çok tehlikeli. Bu köpekler bir şekilde buradan uzaklaştırılmalı ya da sayısı azaltılmalı. Farklı bölgelere dağıtılabilirler." ifadelerini kullandı.

        "ARKADAŞIM ARTIK BAŞKA YOLU KULLANIYOR"

        Parkın yakınındaki bir okulda eğitim gören 12. sınıf öğrencisi Cengiz Söğütlü de köpeklerin farklı zamanlarda çok kişiye sıkıntı yaşattığını, birkaç hafta önce bir arkadaşını ısırdıklarını anlattı.

        Bu durumun arkadaşında travmaya neden olduğunu belirten Söğütlü, bu sebeple arkadaşının artık başka yol kullandığını belirtti.

        Söğütlü, köpeklerin genelde gruplar halinde gezdiğini, soruna çözüm bulunması gerektiğini söyledi.

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        #Köpek saldırısı
        #kocaeli
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