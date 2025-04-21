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        Haberler Gündem 3. Sayfa Sahipsiz köpekler anne ve kızına saldırdı | Son dakika haberleri

        Gaziantep'te sahipsiz köpekler anne ve kızına saldırdı

        Gaziantep'in İslahiye Belediyesi sınırlarında yolda yürüyen anne ve kızının sahipsiz köpeklerin saldırısına uğraması güvenlik kamerasınca kaydedildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.04.2025 - 14:33 Güncelleme: 21.04.2025 - 14:33
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        Sahipsiz köpekler anne ve kızına saldırdı
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        Gaziantep'in İslahiye Belediyesi sınırlarında anne ve kızı sahipsiz köpeklerin saldırısına uğradı.

        İstasyon Caddesi'nde yolda yürüyen ve ismi öğrenilemeyen anne ve kızına sahipsiz köpekler saldırdı. Kızına siper olan anne, elinden tuttuğu kızıyla bölgeden koşarak uzaklaştı.

        Bu anlar, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kayda alındı.

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