Gaziantep'te sahipsiz köpekler anne ve kızına saldırdı
Gaziantep'in İslahiye Belediyesi sınırlarında yolda yürüyen anne ve kızının sahipsiz köpeklerin saldırısına uğraması güvenlik kamerasınca kaydedildi
Giriş: 21.04.2025 - 14:33 Güncelleme: 21.04.2025 - 14:33
Gaziantep'in İslahiye Belediyesi sınırlarında anne ve kızı sahipsiz köpeklerin saldırısına uğradı.
İstasyon Caddesi'nde yolda yürüyen ve ismi öğrenilemeyen anne ve kızına sahipsiz köpekler saldırdı. Kızına siper olan anne, elinden tuttuğu kızıyla bölgeden koşarak uzaklaştı.
Bu anlar, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kayda alındı.
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