Sahipsiz köpeği tüfekle öldüren zanlı yakalandı

REKLAM advertisement1

Samandağ Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sahipsiz köpeğin tüfekle öldürülmesine ilişkin görüntünün sosyal medyada yer alması üzerine çalışma başlattı.

Görüntüyü inceleyen ekipler, şüphelinin S.K. olduğunu tespit etti.

Gözaltına alınan zanlı, emniyete götürüldü.

Samandağ Kaymakamlığı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bir köpeğin tüfekle vurularak öldürüldüğüne ilişkin görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından durumun incelenmesi için çalışma başlatıldığını bildirmişti.

Görüntülerde şüphelinin yakın mesafeden köpeğe bir kaç kez ateş ettiği köpeğin acı ve kanlar içinde düştüğü görüldü.