Habertürk'ten Akif Yaman'ın haberine göre; oyuncu Şahin Irmak, eşi Asena Tuğal ile birlikte Etiler’de objektiflere yansıdı. El ele yürüyüş yapan çift, karşısında basın mensuplarını görünce şoke oldu.

Tuğal muhabirlerin, "Tatile çıkacak mısınız?" sorusuna oyuncu, "Dizi devam ediyor. Şahin’in de projeleri var. O yüzden tatil yok" dedi.