Şahika Ercümen'den dünya rekoru

Dünya dalış rekortmeni milli sporcu Şahika Ercümen, Mersin'in Aydıncık ilçesindeki Gilindire Mağarası'nda gerçekleştirdiği denemede, paletsiz kategoride tek nefeste 100 metreye dalarak kadınlar dünya rekorunu kırdı.

Şahika Ercümen, günlerdir antrenman yaptığı zorlu mağarada sabahın erken saatlerinden itibaren, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Çukurova Kalkınma Ajansının desteklediği rekor denemesi için suya daldı.

Buzul döneminden kalıntılarla çevrili suda, paletsiz şekilde tek nefeste 100 metre sınırını aşan milli sporcu, 90 metre sınırındaki dünya rekorunun yeni sahibi oldu.

Guinness Dünya Rekorları Kitabı'na giren Şahika, başarılı rekor denemesinin ardından büyük sevinç yaşadı.

Şahika, sevincini suda ekip arkadaşlarıyla paylaştıktan sonra, "Bu rekor Cumhuriyetimizin 96. yıl dönümünde kahraman Mehmetçik'e armağan olsun." yazılı pankart açıp, asker selamı verdi.

BAKAN KASAPOĞLU'NDAN TEBRİK TELEFONU

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, paletsiz kategoride 90 metre sınırını aşarak kadınlar dünya rekorunu kıran milli sporcu Şahika Ercümen'i telefonla arayarak tebrik etti.

Şahika Ercümen, Mersin'deki Gilindire Mağarası'nda yaptığı dalışta paletsiz kategoride 90 metre sınırını aşarak kadınlar dünya rekorunu kırdı. Milli sporcuyu telefonla arayarak tebrik eden Bakan Kasapoğlu, bu büyük başarıdan dolayı duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, paletsiz kategoride 90 metre sınırını aşarak dünya rekorunu kıran Şahika Ercümen için ayrıca tebrik mesajı yayımladı.

Bakan Kasapoğlu mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Mersin'deki Gilindire Mağarası'nda yaptığı dalışta paletsiz kategoride 90 metre sınırını aşarak kadınlar dünya rekorunu kıran milli sporcumuz Şahika Ercümen'i kutluyorum. Uluslar arası arenada ülkemizi her zaman başarıyla temsil eden milli sporcumuz, Cumhuriyet Bayramımıza ithafen kırdığı yeni dünya rekoruyla göğsümüzü bir kez daha kabarttı. Milli sporcumuzun bu rekora imza atmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Rekor sonrası Mehmetçiğimizi unutmayarak asker selamı veren Şahika Ercümen'e başarılarının devamını diliyorum."