Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 9.814,12 %0,97
        DOLAR 35,8890 %-0,07
        EURO 37,2869 %-0,27
        GRAM ALTIN 3.308,13 %0,10
        FAİZ 38,82 %-0,05
        GÜMÜŞ GRAM 37,06 %-0,54
        BITCOIN 98.410,00 %1,52
        GBP/TRY 44,4767 %-1,04
        EUR/USD 1,0361 %-0,40
        BRENT 74,91 %0,40
        ÇEYREK ALTIN 5.408,74 %0,10
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Sahibinden.com hakkında soruşturma açıldı, geçici tedbir kararı verildi - İş-Yaşam Haberleri

        Sahibinden.com hakkında soruşturma açıldı, geçici tedbir kararı verildi

        Rekabet Kurulu'nun açıklamasına göre "Sahibinden Bilgi Teknolojileri Pazarlama ve Ticaret AŞ" hakkında soruşturma açıldı ve geçici tedbir uygulanmasına karar verildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.02.2025 - 11:17 Güncelleme: 06.02.2025 - 11:18
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sahibinden.com hakkında soruşturma açıldı
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Rekabet Kurulu'nun açıklamasında "Sahibinden Bilgi Teknolojileri Pazarlama ve Ticaret AŞ’nin 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 6. maddesini ihlal edip etmediğinin tespiti amacıyla bahse konu teşebbüs hakkında aynı Kanun’un 41. maddesi uyarınca soruşturma açılmıştır" denildi.

        Açıklamada "Soruşturma konusunu Sahibinden’in “kurumsal üyelerin vasıta satış faaliyetlerine yönelik çevrim içi platform hizmeti” ve “bireysel üyelerin vasıta satış faaliyetlerine yönelik çevrim içi platform hizmeti” pazarlarında elde ettiği kullanıcı verilerini, çevrim içi ikinci el araç alım-satım hizmetleri pazarında kullanımı ve Otobid hizmetine ilişkin olarak gerçekleştirilen yoğun reklam harcamaları ile hâkim durumuna olanak sağlayan parametrelerden aldığı güç vasıtasıyla 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 6. maddesini ihlal edip etmediği oluşturmaktadır. Önaraştırmada elde edilen bilgileri, belgeleri ve yapılan tespitleri 16.01.2025 tarihli toplantısında müzakere eden Rekabet Kurulu, bulguları ciddi ve yeterli bularak Sahibinden hakkında soruşturma açılmasına 25-02/47-M sayı ile karar vermiştir" ifadeleri kullanıldı.

        Açıklamada ayrıca şu ifadelere yer verildi:

        Söz konusu değerlendirmeye istinaden Kurulun 16.01.2025 tarihli toplantısında, telafisi mümkün olmayacak zararların önlenmesi amacıyla nihai karar verilinceye kadar 4054 sayılı Kanun’un 9. maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca;

        • Sahibinden’in ana sayfasında Otobid hizmetine ilişkin olarak yer verilen gösterimlerin ilan verme seçeneğinin önüne geçecek şekilde tasarlanmaması,
        • İlan verme aşamasında bireysel kullanıcılara yönelik gerçekleştiren yönlendirmelerin engellenmesi,
        • Kurumsal üyelerin vasıta satış faaliyetlerine yönelik çevrim içi platform hizmeti ve bireysel üyelerin vasıta satış faaliyetlerine yönelik çevrim içi platform hizmeti yoluyla elde ettiği kullanıcı ve ilan bilgileri/verileri dâhil tüm bilgilerin/verilerinin, çevrim içi ikinci el araç alım-satım hizmetleri pazarında kullanılmasının engellenmesini teminen gerekli organizasyonel, operasyonel, idari ve teknik tüm tedbirlerin alınması yönünde geçici tedbir uygulanmasına 25-02/47-29 sayı ile karar verilmiştir.
        ÖNERİLEN VİDEO
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kadını saçlarından sürükledi! Kız çocuğunu darp etti!
        Kadını saçlarından sürükledi! Kız çocuğunu darp etti!
        Türkiye'nin nüfusu 85 milyon 664 bin oldu
        Türkiye'nin nüfusu 85 milyon 664 bin oldu
        Pencereden yağan karı izliyordu! Dengesini kaybetti!
        Pencereden yağan karı izliyordu! Dengesini kaybetti!
        Yüzyılın felaketi Kahramanmaraş depremlerinin 2. yılı
        Yüzyılın felaketi Kahramanmaraş depremlerinin 2. yılı
        Son gün operasyonu!
        Son gün operasyonu!
        Nüfusu en hızlı artan şehirler
        Nüfusu en hızlı artan şehirler
        CHP'den mühürlü oy pusulası kararı
        CHP'den mühürlü oy pusulası kararı
        6 Şubat depremlerinin ikinci yılı
        6 Şubat depremlerinin ikinci yılı
        "Unutmadık"
        "Unutmadık"
        Bu bölgelerde kuvvetli kar yağışı ve fırtına bekleniyor
        Bu bölgelerde kuvvetli kar yağışı ve fırtına bekleniyor
        "Böylesine ilk kez şahit oluyorum!"
        "Böylesine ilk kez şahit oluyorum!"
        G.Saray'da Jakobs pişmanlığı!
        G.Saray'da Jakobs pişmanlığı!
        Borsada işlem gören Yeşil GYO konkordato ilan etti
        Borsada işlem gören Yeşil GYO konkordato ilan etti
        İşte Buruk'un Boluspor 11'i!
        İşte Buruk'un Boluspor 11'i!
        Kar tatili haberleri geliyor... Hangi illerimizde okullar tatil!?
        Kar tatili haberleri geliyor... Hangi illerimizde okullar tatil!?
        Hastalık bitti burun akıntısı bitmedi mi?
        Hastalık bitti burun akıntısı bitmedi mi?
        Okul müdürünü katleden caniden suçlayan savunma!
        Okul müdürünü katleden caniden suçlayan savunma!
        Trump'tan sonra bir ülkeden daha DSÖ kararı
        Trump'tan sonra bir ülkeden daha DSÖ kararı
        Salgınlara karşı korunmak için hangi besinler tüketilmeli?
        Salgınlara karşı korunmak için hangi besinler tüketilmeli?
        Vasiyete itiraz ettiler
        Vasiyete itiraz ettiler
        Habertürk Anasayfa