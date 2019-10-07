Sahanın nabzı Habertürk'te

Fırat'ın doğusuna yönelik harekat için gözler sahaya çevrilmişken son gelişmeleri en doğru ve hızlı şekilde Habertürk aktarıyor.

Sahadaki her bir hareketliliğin anlam ifade ettiği gelişmeleri de uzman isimler değerlendirecek. Habertürk yazarı Çetiner Çetin, güvenlik uzmanları Abdullah Ağar ve Mete Yarar sahanın nabzını Habertürk TV ekranlarında ve Haberturk.com'da tutacak.