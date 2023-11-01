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        Haberler Televizyon Şahane Hayatım konusu nedir, gerçek hikaye mi? Fox TV dizisi Şahane Hayatım nerede çekiliyor?

        Şahane Hayatım konusu nedir, gerçek hikaye mi? Fox TV dizisi Şahane Hayatım nerede çekiliyor?

        Fox TV'nin yeni sezon dizisi Şahane Hayatım, bu akşam ilk bölümüyle izleyicilerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Hilal Altınbilek, Onur Tuna, ve Yiğit Özşener gibi oyuncuları kadrosunda barındıran Şahane Hayatım'ın konusu, oyuncuları ve ilk bölüm özetine dair tüm bilgileri bir araya getirdik...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.11.2023 - 09:33 Güncelleme: 01.11.2023 - 09:33
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        • 1

          Şahane Hayatım dizisinin ilk bölümü için heyecanlı bekleyiş başladı. Kurgu bir hikaye olan ve çekimleri İstanbul'da gerçekleştirilen dizi, her Çarşamba günü Fox TV ekranlarında izleyicilerin karşısına çıkacak. İşte, Şahane Hayatım dizisine dair tüm bilgiler...

        • 2

          ŞAHANE HAYATIM KONUSU NEDİR?

          Şahane Hayatım, hayata büyük haksızlıklarla gelmiş, bunları aşmak için çok çalışmış, bu yolda gerekenleri yapmış, şimdi ise şahane bir hayat yaşarken gelip onu bulan suç dolu geçmişinden kurtulmaya çalışan Şebnem’in sarsıcı hikayesini konu alıyor.

          Şebnem’in sırlarla dolu geçmişinden gelen Niyazi (Serkan Keskin), şimdi başına sardığı ve çok etkilendiği cinayet başkomiseri Mesut (Onur Tuna), “zengin koca”nın kelime anlamı olan Onur (Yiğit Özşener), Onur’a musallat olmuş ve onu Şebnem’den boşatmaya çalışan Melisa (Nesrin Cavadzade) ve Şebnem’in asıl büyük düşmanı yüceler yücesi, Onur’un annesi Aysel (Sumru Yavrucuk) ile bir kadının kaç cephede savaşabilir? sorusunun cevabı aşk, entrika, gerilim ve heyecan dolu sahnelerle izleyicilerle buluşacak.

        • 3

          ŞAHANE HAYATIM DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

          Meriç Acemi’nin kaleme aldığı, Çağrı Bayrak’ın yönetmenliğini üstlendiği Şahane Hayatım'ın kadrosunda Hilal Altınbilek, Onur Tuna, Yiğit Özşener, Serkan Keskin, Nesrin Cavadzade ve Sumru Yavrucuk gibi başarılı isimler yer alıyor.

        • 4

          ŞAHANE HAYATIM 1. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

          Derin uçurumların ve ayrıcalıklı insanların dünyasında başarılı, burslu, matematik şampiyonu bir genç kız… Etrafını sarmış ilgisizliğe, sevgisizliğe, hoyratlığa rağmen hayallerini ayakta tutmaya çalışıyor. Hayatın her hücresine işlemiş adaletsizlik ise onu çok büyük bir seçim yapmaya ve haydut olmaya zorluyor.

          Genç Şebnem bu gidişata karşı durmayı bırakıp, rüzgarı arkasına almaya karar veriyor. Çünkü bazen bir kızın bir şeyler yapması lazım.

        • 5

          Gümüşçülerin gelini, cemiyetin kraliçesi Şebnem… Güzelliğiyle ve tarzıyla göz kamaştırıyor. İki çocuğu ve gözde kocasıyla şahane hayatının tadını çıkarıyor. Ve istediği evi aldırmak için kimsenin aklına gelmeyecek planlar yapıyor. Ancak bu tatlı gidişat, beklenmedik bir misafirle tehlikeli bir fırtınaya tutuluyor. Şebnem’in kimsenin bilmediği karanlık geçmişinden çıkıp gelen Niyazi, hayallere sığmayacak fedakarlıklarla kurduğu bu hayatı onun başına yıkmaya yemin etmiş.

          Şebnem, Niyazi tehlikesini başından atmak için ne gerekiyorsa yapacak. Fakat işler hiç de onun istediği gibi gitmeyecek ve sonunda kendini çetin bir ayakta kalma savaşı içinde bulacak.

          Canavarlara karşı tek başına savaşırken, gerçek benliğini keşfedecek olan Şebnem, kendi hikayesini cesurca baştan yazacak.

        Haberi Hazırlayan: Mete Ertunç Sevilir

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