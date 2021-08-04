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Türkiye'yi saran orman yangınları devam ediyor. Marmaris'te yazlığı bulunan Şahan Gökbakar, yangınların çıktığı ilk günden beri ekiplere destek veriyor. Olay yerinden paylaşımlarını sürdüren Gökbakar, yangın bölgesinden yaptığı canlı yayınlarla sosyal medya hesabından yardım istedi. Ancak komedyeni mülkünün derdine düşmekle suçlayanlar oldu.

"KİMSEDEN YARDIM İSTEMEYECEĞİM"

Şahan Gökbakar, kendisine gelen eleştirilere Instagram hesabından yanıt verdi. 40 yaşındaki Gökbakar, "Yangın çıktığında eşimle İstanbul’daydık. Eşime, burada olmak istediğimi söyledim. Bin adet yangın söndürücü getirdim, dağıttım. Kendi evimin etrafında yangını söndürecek su pompaları aldım. Evim yangın tehlikesi taşımıyor ama gereken önlemleri aldım. Evimin yandığını görmek isteyenler için de o gün geldiğinde kimseden yardım istemeyeceğim." ifadelerini kullandı.

"ANLATAMIYORUM!"

Dün botuyla denizin ortasına açılan ve Instagram hesabından canlı yayın yapan Şahan Gökbakar, yangınların kontrol altına alınabilmesi için yardım istemişti.

Delikyol Mevkii'nde başlayan orman yangınıyla ilgili bilgi veren komedyen, "Bütün yamaçlar yanacak. Nerede bu uçak? İspanya'dan uçak geldiği ve Marmaris'e yönlendirildiği söyleniyor. Lütfen buraya bir uçak... Havadan müdahale lazım. Burası coştu, çok kötü... İki gündür 'Bu yangın ufakken kontrol altına alınsın.' diyorum ama dinletemiyorum, anlatamıyorum. Rüzgardan dolayı bu yangın kontrol altına alınamayacak. Nerede bu uçak ya? Uçak görmek istiyoruz. Yangın aşağı doğru büyüyerek, gidiyor. Yangın karadan müdahale edilecek gibi değil. Şuraya uçak gelsin, ben cayır cayır yayın yapıp, onları göstereceğim. Vallahi 'Uçak geldi' diye çekip, göstereceğim herkese." ifadelerini kullanmıştı.

Şahan Gökbakar, sözlerine, "Size olan borcumu ödeyemem ama bu da benim size bir teşekkürüm olsun. Beni bir borazan olarak görün. Ben o uçağı bekliyorum. Telefonum da cayır cayır yanıyor, parmaklarım yanıyor. Helikopter yolladınız, Allah razı olsun. Kim yolluyorsa bin defa razı olsun ama bu helikopterlik değil, artık buraya uçak lazım. Burası harlanmaya, alevlenmeye başladı. Ben elimden geldiğince, art niyet gütmeden insanlar ve ağaçlar için bir şeyler söylüyorum. Hatam varsa özür dilerim." şeklinde devam etmişti.

"YANGINA YETERLİ GELMİYOR"

"Ben devletimin, halkımın zor anında yanında olduğumu göstermek, yangına müdahaleyi hızlandırmak için buradayım." diyen Gökbakar, "Havadaki helikopterden, sahil güvenlik ekibinden Allah razı olsun. Vatanımızın mert, yiğit evlatları burada ama yeterli değil. Onların da güçleri bir yere kadar. Buraya uçak gelsin, rica ediyorum. Helikopter geziyor ama sönmüyor çünkü alan çok büyük. Helikopter 1-2 ton su bırakırken zaten yarısı sıcaktan buharlaşıyor. Benim saldığım drone bile yangının ısısından yandı. Atılan su hafifletiyor ama sönmüyor. Gelin, şunu söndürelim. Gündüzken gelin, söndürelim. Akşam olunca uçak kalkmıyor, helikopter kalkmıyor deniyor." ifadelerini kullanmıştı.

"MARMARİS'İN YÜZDE 85'İ YANDI, ŞURASI DA YANMASIN"

Ardından, "Cumhurbaşkanımıza ve onun etrafındaki tüm yetkililere sesleniyorum" şeklinde konuşan Şahan Gökbakar, "Orman Bakanı'na sesleniyorum.; Marmaris'in yüzde 85'i yandı. Şurası da yanmasın, rica ediyorum. Bakanım; bir talimatınızla bir uçak neredeyse kalkar, buraya gelir. Beni bugüne kadar görmüş en garip halde görmüşsünüzdür, affınıza sığınıyorum." demişti.

CANLI YAYINDA "ÖLÜYORUZ, YARDIM ET!" ÇAĞRILARI

Konuşmalarını sürdürdüğü sırada çevreden kendisine, "Ölüyoruz Şahan, yardım et!" şeklinde çağrıda bulunan vatandaşları da kayda alan ünlü komedyen, "Ben daha ne yapayım? Vallahi şimdi sinirimden ağlayacağım. Bakın, ben canlı yayındayken onların bağırışını da duyurmuş olayım." ifadelerini kullanmıştı.