Canlı yayında 'Ölüyoruz, yardım et!' çağrıları!

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Türkiye'yi saran orman yangınları devam ediyor. Marmaris’te yazlığı bulunan Şahan Gökbakar, yangınların çıktığı ilk günden beri ekiplere destek veriyor. Olay yerinden paylaşımlarını sürdüren Gökbakar, yardım çağrısını yineledi. Turgut Şelale bölgesinde çıkan yangının görüntülerini paylaşan ünlü komedyen, müdahale edilmesi gerektiğini dile getirdi.

Botuyla denizin ortasına açılan ve Instagram hesabından canlı yayın yapan Şahan Gökbakar, yangınların kontrol altına alınabilmesi için yardım istedi.

"ANLATAMIYORUM!"

Delikyol Mevkii'nde başlayan orman yangınıyla ilgili bilgi veren komedyen, "Bütün yamaçlar yanacak. Nerede bu uçak? İspanya'dan uçak geldiği ve Marmaris'e yönlendirildiği söyleniyor. Lütfen buraya bir uçak... Havadan müdahale lazım. Burası coştu, çok kötü... İki gündür 'Bu yangın ufakken kontrol altına alınsın.' diyorum ama dinletemiyorum, anlatamıyorum. Rüzgardan dolayı bu yangın kontrol altına alınamayacak. Nerede bu uçak ya? Uçak görmek istiyoruz. Yangın aşağı doğru büyüyerek, gidiyor. Yangın karadan müdahale edilecek gibi değil. Şuraya uçak gelsin, ben cayır cayır yayın yapıp, onları göstereceğim. Vallahi 'Uçak geldi' diye çekip, göstereceğim herkese." ifadelerini kullandı.

Şahan Gökbakar, sözlerine, "Size olan borcumu ödeyemem ama bu da benim size bir teşekkürüm olsun. Beni bir borazan olarak görün. Ben o uçağı bekliyorum. Telefonum da cayır cayır yanıyor, parmaklarım yanıyor. Helikopter yolladınız, Allah razı olsun. Kim yolluyorsa bin defa razı olsun ama bu helikopterlik değil, artık buraya uçak lazım. Burası harlanmaya, alevlenmeye başladı. Ben elimden geldiğince, art niyet gütmeden insanlar ve ağaçlar için bir şeyler söylüyorum. Hatam varsa özür dilerim." şeklinde devam etti.

"YANGINA YETERLİ GELMİYOR"

"Ben devletimin, halkımın zor anında yanında olduğumu göstermek, yangına müdahaleyi hızlandırmak için buradayım." diyen Gökbakar, "Havadaki helikopterden, sahil güvenlik ekibinden Allah razı olsun. Vatanımızın mert, yiğit evlatları burada ama yeterli değil. Onların da güçleri bir yere kadar. Buraya uçak gelsin, rica ediyorum. Helikopter geziyor ama sönmüyor çünkü alan çok büyük. Helikopter 1-2 ton su bırakırken zaten yarısı sıcaktan buharlaşıyor. Benim saldığım drone bile yangının ısısından yandı. Atılan su hafifletiyor ama sönmüyor. Gelin, şunu söndürelim. Gündüzken gelin, söndürelim. Akşam olunca uçak kalkmıyor, helikopter kalkmıyor deniyor." ifadelerini kullandı.

"MARMARİS'İN YÜZDE 85'İ YANDI, ŞURASI DA YANMASIN"

Ardından, "Cumhurbaşkanımıza ve onun etrafındaki tüm yetkililere sesleniyorum" şeklinde konuşan Şahan Gökbakar, "Orman Bakanı'na sesleniyorum.; Marmaris'in yüzde 85'i yandı. Şurası da yanmasın, rica ediyorum. Bakanım; bir talimatınızla bir uçak neredeyse kalkar, buraya gelir. Beni bugüne kadar görmüş en garip halde görmüşsünüzdür, affınıza sığınıyorum." dedi.

CANLI YAYINDA "ÖLÜYORUZ, YARDIM ET!" ÇAĞRILARI

Konuşmalarını sürdürdüğü sırada çevreden kendisine, "Ölüyoruz Şahan, yardım et!" şeklinde çağrıda bulunan vatandaşları da kayda alan ünlü komedyen, "Ben daha ne yapayım? Vallahi şimdi sinirimden ağlayacağım. Bakın, ben canlı yayındayken onların bağırışını da duyurmuş olayım." ifadelerini kullandı.

"SESİMİZİ DUYUYORLAR VE HEMEN HAREKETE GEÇİYORLAR"

Dün sesini duyuran ünlü komedyen, helikopterle müdahalenin geldiğini ifade ederek, olay yerinden yine canlı yayın yapmıştı. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Şahan Gökbakar, "Helikopter geldi, şükürler olsun. Turgut Şelale nefesini tuttu... Sesimiz duyuldu... Sağ olun, var olun emekleri olan herkes... Buraya müdahale rica etmiştik ve şu anda helikopter geldi. Helal olsun size, teşekkür ederiz. Allah razı olsun! Burada alevleri görüyorsunuz, müdahaleye gittiler. Şu anda 10 defa, 20 defa su alıp, onu söndürmesi lazım. Helikopter şu anda görev yaparken havadan görüntü almak için drone kullanamayız, onun geçiş güzergahını bloke edemeyiz ancak bu işlem bittikten sonra size son halini çekeceğim. Tüm yetkililere çok teşekkür ediyoruz, Allah razı olsun. Buradan sesimizi duyuyorlar ve bu yangını söndürmek için harekete geçiyorlar hemen. Bundan sonra oradaki durumu sizlere göstermeye devam edeceğim. Allah'tan deniz çok yakın. Helikopter 5. seferine gidiyor. Tüm yetkililere rica ediyorum; bu helikopter bunu söndürmekle kalmayıp, soğutana kadar kalsın. Bu hamleyle inanın belki 8-10 saat kazandık. Bu ormanın yanması duracak inşallah şimdi. En azından harlı alev sönecek ve eğer ulaşılabilirse yerden müdahale ile inşallah bitecek. Durum bu değerli dostlar... Şükürler olsun." demişti.

"ÇOK ZOR BİR GÖREV"

"Şu anda bu yapılan çok önemli." diyen 40 yaşındaki komedyen, ardından, "O yüzden çok teşekkür ediyoruz. Burası Şelale mevkii. Tepesini size göstermiştim, yanıyordu. Müdahale geldi. Bu müdahale nokta atışıysa ki pilotumuza güveniyoruz... En az 10-15 saat bu yangın kontrol altına alınır diye düşünüyorum. Bu yangının ilerlemesi kesildi inşallah denilebilir, şükürler olsun. Çok zor bir görev yapıyorlar. Tam o dumanların üzerine su bırakıyorlar. O alevler oraya o kadar sıcaklık veriyor ki oraya yaklaşmak bile çok tehlikeli ama kelle koltukta görev yapıyorlar, çok teşekkür ediyoruz. Lütfen, soğutma da olursa tamamen söner." şeklinde konuşmuştu.