Şahan Gökbakar ile Togan Gökbakar'ın sahibi olduğu Çamaşırhane Film, önümüzdeki sinema sezonunda gösterime 3 film çıkaracak.

O filmlerden biri yapımcılarla sinema salonu işletmecileri arasında yaşanan 'Kampanyalı bilet' uygulaması nedeniyle gösterimini erteledikleri 'Recep İvedik 6'.

Türk sinemasının izleyici ve hasılat rekortmeni olan serinin 6'ıncı filmi izleyiciyle 8 Kasım'da buluşacak.

Diğer film, Yasemin Sakallıoğlu'nun 'Zengo' karakterinin filmi...

'Zengo', Çamaşırhane Film'in Şahan Gökbakar'ın rol almadığı ilk film olma özelliği taşıyacak.

Filmi, Hakan Algül yönetecek.

'Zengo', beyazperdeye sonradan görme bir kadına kentsel dönüşümle arsasına dikilen apartmandan 10 tane daire verilmesiyle gelişen olayları komedi türünde aktaracak.

Üçüncü film ise ya Recep İvedik 7' veya 'Sara ile Musa'...

'Sara ile Musa', 1990'lı yılların sonlarında gündeme damgasını vuran Kahramanmaraşlı Musa Kömeağaç ile İngiliz Sarah Cook aşkıyla ilgisi yok.

Sadece isim benzerliği.

Şahan Gökbakar ile Togan Gökbakar, yeni sinema sezonunda 'Recep İvedik 7'yi mi yoksa 'Sarah ile Musa'yı mı çekip gösterime çıkaracaklarına henüz karar vermedi.

Yeni sezondaki 3'üncü filmin hangisi olacağı önümüzdeki günlerde netleşecek.