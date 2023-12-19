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        Haberler Spor Futbol Süper Lig İstanbulspor Sahadan çekilen İstanbulspor'u hangi cezalar bekliyor? - İstanbulspor Haberleri

        Sahadan çekilen İstanbulspor'u hangi cezalar bekliyor?

        Süper Lig'in 17. haftasında oynanan İstanbulspor-Trabzonspor müsabakasının 74. dakikasında İstanbulspor Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu, hakem kararlarına tepki olarak takımını sahadan çekti. Futbolcuların sahadan çekilmesinin ardından maç tatil edildi. Peki İstanbulspor'u ne gibi cezalar bekliyor? İşte daha önce verilmiş emsal bir karar...

        iergulen@haberturk.com
        Giriş: 19.12.2023 - 22:18 Güncelleme: 19.12.2023 - 22:26
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        İstanbulspor'u hangi cezalar bekliyor?
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        Trendyol Süper Lig'in 17. haftaısnda oynanan İstanbulspor - Trabzonspor maçı tatil edildi.

        Karşılşama sırasında İstanbulspor Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu'nun talimatıyla oyuncular 74'üncü dakikada maçtan çekilip, soyunma odasına gitti.

        Maçın 68. dakikasında Trabzonspor 2-1 öne geçerken, golden önce faul olduğunu iddia eden İstanbulspor Başkanı Ecmel Saral sahaya girdi. 74. dakikadada sahaya giren başkan, takımı soyunma odasına yolladı.

        Ankaragücü - Çaykur Rizespor maçında hakem Halil Umut Meler’in yumruklu saldırıya uğramasının ardından yaşanan bu gelişme Türk futbolunda bomba etkisi yarattı. Peki şimdi ne olacak?

        Habertürk’ün edindiği bilgilere göre, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na sevk edilecek olan İstanbulspor’a hükmen mağlubiyet ve 3 puan silme cezası verilecek.

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        FUTBOL MÜSABAKA TALİMATI NE DİYOR?

        MADDE 24 - PUAN SİLİNMESİ, LİGDEN ÇIKARILMA ve ALT KÜMEYE İNDİRME

        (1) Aşağıdaki hallerde puan tenzili yapılır, takım lig dışı bırakılır ve bir alt kümeye indirilir:

        a) Bir sezon boyunca müsabaka kıyafeti ile belirlenen ve ilan olunan saatte sahaya gelmeyen, müsabaka sahasına gelmekle beraber müsabakaya çıkmayan veya başlamış bir müsabakayı terk eden takım hakkında hükmen mağlubiyet kararı verilmekle beraber ayrıca mevcut puanlarından galibiyet halinde verilen puan kadar puan silinir. Böyle durumlarda ilgili kulüp, hakemlerin masrafları ile diğer masrafları ve karşı takımın zararlarını karşılamak üzere TFF tarafından takdir edilecek tazminatı ödemek zorundadır.

        ESKİŞEHİRSPOR AYNI CEZAYI ALMIŞTI

        2016 yılında; Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Göztepe maçında sahadan çekildiği için Eskişehirspor'un 3-0 hükmen mağlup sayılmasına ve 3 puanın silinmesine karar vermişti.

        2016 yılında oynanan mücadelede Eskişehirspor, Göztepe deplasmanında 92. dakikada gelen gol sonrası 2-1 geriye düşmüş, golden önce faul olduğu itirazları sonuç vermeyince de sahadan çekilmişti.

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