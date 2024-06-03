Sagopa Kajmer'in acı günü
Ünlü rapçi Sagopa Kajmer'in annesi Serpil Özyavuz, akciğer kanserine yenik düşerek hayatını kaybetti
Giriş: 03.06.2024 - 15:05 Güncelleme: 03.06.2024 - 15:06
Sagopa Kajmer adıyla tanınan Yunus Özyavuz annesinin acısıyla sarsıldı. Ünlü şarkıcının annesi Serpil Özyavuz, akciğer kanserine yenik düşerek vefat etti.
İki gündür tedavisi yoğun bakımda devam eden Özyavuz tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Özyavuz'un cenazesi Samsun'da toprağa verilecek.
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