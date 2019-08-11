11 AĞUSTOS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Yeni doğan her bebeğin doğumdan sonraki ilk bir saat içinde emzirilmesi, ilk 6 ay sadece anne sütü ile beslenmesi ve 2 yaşına kadar anne sütü almaya devam etmesi durumunda, dünyada her yıl yaklaşık olarak 1 milyon 500 çocuğun hayatının kurtarılacağı belirtildi.
AA muhabirinin Sağlık Bakanlığı verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye'de bebek ve çocuk sağlığına yönelik olarak hatalı anne sütü uygulamalarının önlenmesi, emzirmenin korunması, özendirilmesi ve desteklenmesine yönelik olarak, "Anne Sütünün Teşviki ve Bebek Dostu Sağlık Kuruluşları" programı yürütülüyor.
Anne Sütünün Teşviki ve Bebek Dostu Sağlık Kuruluşları programı çerçevesinde, Türkiye genelinde gebelik döneminden itibaren başlanarak annelerin, ilk 6 ay sadece anne sütü, sonrasında da uygun tamamlayıcı beslenme ile beraber 2 yaş ve ötesine kadar bebeklerini emzirmeleri öngörülüyor. Yürütülen programa ve Türkiye'nin 1991'de kabul ettiği Anne Sütü Muadillerinin Pazarlanmasına ilişkin Uluslararası Yasa'ya göre, bebeklere 6 ayını doldurana kadar anne sütü dışında su dahil hiçbir yiyecek ve içecek önerilmiyor. Anne sütü yerine kullanılabilecek ürünlerin reklamına ve bu ürünlerin örnekleri veya kullanılan malzemelerin serbest bir şekilde dağıtılmasına da izin verilmiyor.
"TÜRKİYE'DE HER YIL 1 MİLYON 250 BİN BEBEK DOĞUYOR"
Türkiye'de her yıl yaklaşık 1 milyon 250 bin bebek dünyaya gözlerini açıyor. Bebek beslenmesinde yapılabilecek hatalar bebek sağlığı ve toplumun geleceğini de olumsuz etkiliyor. Türkiye Nüfus Sağlık Araştırması 2013 sonuçlarına göre, emzirilen çocukların sadece yüzde 50'si doğumdan sonraki ilk bir saat içinde anne sütü alıyor. Büyüme ve gelişmenin ideal şartlarda olabilmesi için anne karnında başlayan ve özellikle kritik aşama olarak adlandırılan doğumdan itibaren iki yaşın sonuna kadar anne sütü bebeğin ihtiyaçlarını karşılayan ideal içeriğe sahip olması nedeniyle bu süreçte hayati önem taşıyor.
Beslenmenin önemi ile ilgili olarak dünya genelinde tüm veriler incelendiğinde ise beslenme yetersizliği küresel hastalık yükünün yüzde 10'undan fazlasını oluşturuyor.
Dünya Sağlık Örgütünce, yeni doğan her bebeğin doğumdan sonraki ilk bir saat içinde emzirilmesi, ilk 6 ay sadece anne sütü ile beslenmesi ve 2 yaşına kadar da anne sütü almaya devam etmesi ve yeterli beslenmesi durumunda her yıl 1 milyon 500 çocuğun bağışıklık sisteminin gelişmesi sayesinde hayatının kurtulacağı belirtildi.
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