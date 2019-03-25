İngiliz Hyperion Sigorta Grubu'na bağlı Howden'ın sağlık tazminat yönetimi alanının ilk dijital platformu olan Smartie kurumsal sağlık sigortalarında hem şirketler hem de çalışanlarına yüzde 30'a varan avantaj sağlıyor. Bu uygulama sayesinde kullanıcı alışkanlıkları görülüyor ve hem çalışanlar hem de şirketleri için maliyet düşürmeye yardımcı olunuyor. Smartie sayesinde kullanıcılar hangi hastaneye giderlerse daha az para ödeyebileceğini bulabiliyor. Uygulama onları daha avantajlı yerlere yönlendiriyor. Böylece şirket çalışanları sağlık harcamaları için yaptıkları ödemeyi yarı yarıya düşürebiliyor. Şirketler de benzer şekilde yüzde 30’a varan oranlarda tasarruf sağlayabiliyor. Ayrıca Howden'in risk danışmanlığı hizmeti Regulator'üm ile de müşterinin konumundan toplanan verileri ve sistemlerle entegre edilen algoritmaları kullanarak kurumların risk envanterini belirlemek ve optimum çözümler hazırlamak üzere sofistike bir risk danışmanlığı yaklaşımı sunuyor.

BÜYÜMEYE DAVEM EDECEK

Geçtiğimiz yıl ACP Sigorta'yı alarak sigorta brokerliği alanında Türkiye'nin en büyük üç firması arasına giren şirket, bundan sonra da hem organik bir şekilde büyümeyi hem de yeni satın alma fırsatlarına bakmayı hedefliyor. Howden Türkiye, Ortadoğu ve Afrika Bölge CEO'su Atınç Yılmaz Türkiye'nin bölgenin Birleşik Arap Emirlikleri'nden sonra ikinci en büyük pazarı olduğuna işaret ederek, "Sadece coğrafi olarak değil insan kaynağı olarak da Türkiye'nin potansiyeli çok yüksek. Geçtiğimiz yıl yaptığımız satın almanın ne kadar isabetli olduğunu gördük. Bundan sonra da yeni fırsatlara bakacağız" dedi. Hyperion Insurance Group’un perakende brokerlik kolu olan Howden, 10 binden fazla çalışanla 90’ın üzerinde ülkede faaliyet gösteriyor. Yaklaşık 22 milyar dolarlık prim üretimi gerçekleştiren şirket, ABD dışında dünyanın en büyük sigorta brokeri konumunda bulunuyor.

SEKTÖRÜN EN BÜYÜK SATIN ALMASI

Türkiye'ye 2012 yılında girdiklerini belirten Howden Türkiye, Ortadoğu ve Afrika Bölge CEO'su Atınç Yılmaz, ACP Sigorta'nın satın alınması ile birlikte Türkiye'deki varlıklarını kuvvetlendirdiklerini söyledi. Yılmaz, "Sigorta sektöründe brokerlik alanında 2018'in en büyük işlemini gerçekleştirmiş olduk. Bunun yanında sigorta brokerliği olarak bakarsak Türk Sigorta tarihinin en büyük satın alması oldu. Howden Grubu, Türkiye’deki diğer şirketleri ve ACP ile birlikte sigorta brokerliği pazarında Türkiye'de ilk üçe girdi. Çalışan sayımız 150 kişiye, hizmet verdiğimiz şehir sayısı da 4'e yükseldi" dedi. Türkiye'nin Ortadoğu ve Kuzey Afrika pazarının Birleşik Arap Emirlikleri'nden sonra ikinci büyük sigorta pazarı olduğuna işaret eden Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü: "Aslında daha önce Türkiye 13 milyar dolarlık prim üretimi ile ilk sıradaydı. Ancak kurlarda yaşanan dalgalanmanın ardından ikinciliğe geriledik. Türkiye'nin birinci olma potansiyelini yüksek görüyoruz. Özellikle coğrafi olarak ve insan kaynağı anlamında önemli kozlarımız var. Ekonominin üretime dayalı olması da ülkenin potansiyelini yükseltiyor."

12 ÜLKEDEN SORUMLU TÜRK

Türkiye, Ortadoğu ve Afrika pazarları olmak üzere 3 coğrafyadan oluşan bir yapı oluşturduklarını ve Türkiye'nin bu bölgenin önemli ve büyük bir pazar olduğunu anlatan Yılmaz, bölgede toplam 77 ülkenin olduğunu söyledi. Kendisinin toplam 12 ülkeden sorumlu olup Dubai’den bölgeyi yönettiğini belirten Yılmaz, aynı zamanda bu ülkelerde Türk sigortacılara önemli istihdam olanakları sağladıklarını ifade etti.

Dubai ile Türkiye sigorta pazarı arasında çok benzerlikler olduğunu ve Dubai’de son 10 sene içerisinde alternatif bir sigorta pazarı oluştuğunu kaydeden Yılmaz, " Dubai’nin yaptığı teşvikler sayesinde bu durum oluştu. Birçok büyük grubun merkezi Dubai’de açıldı ve büyük bir kapasite oluştu. Bu kapasite Ortadoğu, Afrika ve Türkiye’yi de kapsadı. Oradaki kapasite avantajlarını da kullanıyoruz." ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE’YE GÜVENİYORUZ, YENİ YATIRIMLAR YAPABİLİRİZ

Ekonomide yaşanan dalgalanmaya karşın Howden'ın Türkiye performansının beklentilerin üzerine çıktığına işaret eden Yılmaz, grubun Türkiye'ye olan güveninin perçinlendiğini belirtti. Grubun Türkiye yatırımlarının arkasında olduğunu kaydeden Yılmaz, "Bize 'durmayın, yola devam edin' diyorlar. Biz de buradan aldığımız destekle hem organik hem de inorganik olarak büyümek istiyoruz. Önümüzdeki dönemde de Türkiye'deki satın alma fırsatları ile ilgilenmeye devam edeceğiz. Özel riskler ve kurumsal sağlık sigortası alanlarında çok güçlüyüz. Bulunduğumuz alanlarda önümüzdeki dönemde açık ara liderliği hedefliyoruz" diye konuştu. Global’de Howden'ın yüzde 50'sinin çalışanlara ait olduğunu işaret eden Yılmaz bunun diğer sigorta işlerinden çok farklı bir model olduğuna dikkat çekti.

SMARTIE VE HOWDEN REGULATOR İLE BÜYÜYECEK

Türkiye'deki sigorta brokerliği pazarı hakkında bilgi veren Howden ACP Sigorta Kurucu Ortağı Cem Pekkutlucan, 1.2 milyar dolarla toplam sigorta pazarının yüzde 14-15 seviyesinde olduğunu belirtti. Sigorta brokerliğinin giderek büyüyen bir alan olduğuna işaret eden Pekkutlucan, 2023 yılında toplam pazarın yüzde 20'sinin üzerine çıkacağını tahmin ettiklerini belirtti. Pekkutlucan, kendilerinin de şirket olarak bu dönem için iki kat büyüme hedefi koyduklarını ve pazardan yüzde 20-25 arasında pay alabileceklerini öngördüklerini söyledi. Özel risk sigortalarının yanında kurumsal sağlık sigortasının da kendileri için çok önemli olduğunu ve bu alandaki sigortalı sayısının 150 bine ulaştığını belirten Pekkutlucan, bu alanda yeni ürünlerle pazar paylarını daha da artıracaklarını ifade etti.