Sağlık riskleriyle dolu: İnsanları şaşırtan 10 tuhaf beslenme yöntemi
Diyetler, insanların günlük beslenme alışkanlıklarını belirli bir amaç doğrultusunda değiştiren beslenme programlarıdır ve bazı diyetler tuhaf olmalarının yanı sıra sağlık sorunu oluşturabilecek derecede tehlikeli olabilir. İşte, sizin için daha önce duymadığınız 10 tuhaf diyet!
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Beslenme dünyasında sürekli yeni diyet trendleri ortaya çıkıyor. Birçok kişi, kilo vermeye veya daha sağlıklı bir yaşam tarzına ulaşmak için bu tuhaf diyetlere yönelebiliyor. Ayrıca bu diyetler, sağlık uzmanları tarafından tehlikeli olarak değerlendiriliyor. İşte, en tuhaf diyetlerden bazıları ve nasıl uygulandıkları...
Not: Bu listedeki tüm diyetler sağlığa oldukça zararlıdır bu yüzden hiçbiri önerilmemektedir. Sağlık sorununuz olduğunu düşünüyorsanız bir uzmandan yardım alabilirsiniz.
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PAMUK TOPU DİYETİ
Bir oturuşta portakal suyuna veya limonataya batırılmış en fazla 5 pamuk topu yenebilen bu diyetle çok kalori almadan karın doymuş olur. Bu diyetin, yetersiz beslenme ve boğulmanın yanı sıra bağırsakları tıkayan bezoar adlı özel bir kitlenin oluşması gibi tehlikeli sonuçları vardır. Ayrıca pamuk topları, çeşitli kimyasal maddeleri içeren polyester elyaflardan yapıldığı için de zararlıdır.
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DİL BANDI DİYETİ
Beverly Hills'te kozmetik cerrahı olan bir doktor tarafından başlatılan dil bandı diyetinin, insanların ayda 15 kilograma kadar kaybetmesine yardımcı olduğu iddia ediliyor. Dil üzerine posta pulu büyüklüğünde kısıtlayıcı bir yamanın dikildiği estetik ameliyatı içeren bu diyet, katı gıdaları yemeyi o kadar acı verici hale getirir ki hastalar sadece sıvı tüketir. Diyetin yan etkileri arasında dilin şişmesi nedeniyle konuşma güçlüğü, aniden uykudan uyanma, salya akması, sürekli ağrı, ülser veya enfeksiyon yer alır.
Fotoğraf kaynak: YouTube
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MAVİ FİLTRELİ DİYET
Her şeyi mavi renkli gözlük takarak yemek bu diyetin kuralıdır. Genellikle kırmızı/sarı renkli yiyeceklerin en lezzetli yiyecekler olduğu fikrine dayanarak -örneğin et, patates kızartması- bu diyet, yiyeceklerinizin daha az iştah açıcı görünmesini sağlamayı hedefler yani teorik olarak yiyecekler mavi filtreyle tuhaf geleceğinden bu durum daha az yemenizi sağlar.
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BEBEK MAMASI DİYETİ
Kilo kaybını teşvik etmek için tasarlanan bu diyet, normal öğünler ve atıştırmalıklar yerine günde 16 kavanoza kadar bebek maması yemeyi gerektirir. Bu diyetin amacı, toksinlerin vücuttan atılmasını sağlamak ve sağlıksız alışkanlıklardan kurtulmaya yardımcı olacak bir kalori açığı yaratmaktır.
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HZ. İSA NE YERDİ? DİYETİ
Bu 40 günlük çok aşamalı diyet; organik meyvelere, sebzelere, tahıllara, balıklara, et ve kümes hayvanlarına izin verir. Domuz eti ürünlerini, işlenmiş gıdaları, makarnaları, ekmekleri ve tahılları ise yasaklar. Diyete göre insanlar, yalnızca Tanrı tarafından yaratılan yiyecekleri yemek üzere tasarlandı ve katkısız yiyeceklerle dolu bir diyet uygulamanın konsantrasyonu artırdığını, ruh halini iyileştirdiği ve yaşlanmayı geciktirdiği düşünülüyor.
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KULAK ZIMBALAMA DİYETİ
Çin akupunkturundan türetilen bu uygulama, her kulağın iç kıkırdağına cerrahi zımbaların sabitlenmesini içeriyor ve bu da sözde iştahınızı kesen belirli bir noktayı uyarıyor. 2000'li yıllarda popüler hale gelen diyetin gerekli bileşenleri arasında sağlıklı beslenme ve egzersiz yer alır; bu durum kulaklarınızı zımbalamadan da kilo vermenizi sağlayan bir yöntemdir.
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KAHVALTIDA TATLI DİYETİ
Her sabah protein açısından zengin (yani kilonuza bağlı olarak yaklaşık 45 gram) ve karbonhidrat açısından yüksek (yaklaşık 60 gram) bir kahvaltının yanı sıra çikolata, kurabiye veya kek gibi bir tatlının tüketildiği diyet biçimidir. Bu diyete göre, protein ve karbonhidratlar sizi tok tutar ve sabaha tatlı yiyerek başlamak gün içindeki tatlı isteğinizi bastırır.
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LAHANA ÇORBASI DİYETİ
Bu 7 günlük kilo verme diyetinde istenildiği kadar düşük kalorili lahana bazlı çorba tüketilir. Ayrıca meyve veya sebze gibi bir veya iki başka gıdadan az miktarda yenilebilir. Bu diyetle, ihtiyacınız olan besinleri çorbadaki sebzelerden alırsınız ve bu sizi tok tutar. Çorbadan ve sınırlı seçeneklerden çok çabuk sıkılacağınız için daha az yemek yemeniz size kilo verdirir.
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BUZ DİYETİ
Kilo vermek için uygulanan bu diyette her gün bir litre buz yenilir. Ayrıca çiğnemek yerine ağzınızda erimesi gerekiyor. Bu diyette buzu eritmek kalori yakan zorlu bir iş olacağından beyninize doyma sinyalleri gönderdiğine inanılır ancak bu doğru değildir.
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ÇİĞ GIDA DİYETİ
Sadece pişmemiş bitki bazlı yiyeceklerin yendiği bu diyetin gerekçesi şudur: Yiyecekler pişirildiğinde enzimlerini kaybederler ve daha az besleyici hale gelirler bu yüzden çiğ gıdalar içerisine yağ vb. eklenmeden tek başına tüketildiğinde daha az kaloriyle karnınızı doyuracağından kilo vermenizi sağlar.
Kaynak: Cosmopolitan, List Verse