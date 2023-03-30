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Sağlık ocağı çalışma saatleri: Aile hekimi sağlık ocakları kaçta açılıyor kaçta kapanıyor ve Cumartesi-Pazar günü açık mı?

Sağlık ocakları, şehirlerin en küçük sağlık birimleri olarak hizmet vermektedir. Birinci basamak sağlık hizmeti sunan sağlık ocakları, bulunduğu mahalle ve köylerdeki vatandaşların genel sağlık durumlarını incelemekle birlikte, pek çok hastalığın tedavi etme sürecini başlatır. Kişilerin ilaç yazdırma, kan sayımı yaptırma, yeni doğan bebek kontrollerini gerçekleştirme, kısacası ruhsal ve fiziksel rahatsızlıkları takip etme görevinde bulunurlar.

Giriş: 30.03.2023 - 15:06 | Güncelleme: ABONE OL
Sağlık Ocağı Çalışma Saatleri 2023: Aile Hekimi Sağlık Ocakları Kaçta Açılıyor ve Hafta Sonu Açık Mı?
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Sağlık Ocağı Çalışma Saatleri 2023

Mahalle, köy ve idari birimlerde hizmet veren sağlık ocakları, tıbbi tanıların konulması için vatandaşların hizmet aldığı bir sağlık kurumudur. Bu nedenle pek çok kişi tarafından hangi saatte açıldığı, hangi saatte kapandığı ve öğle arası saatleri merak konusu olmaktadır. İnternet üzerinden araştırma yapan kişiler, bulunduğu bölgedeki sağlık ocağının hizmet verdiği saatleri öğrenmek istemektedir. Aile hekimi mesai saatleri, genel olarak aynıdır ancak bazı sağlık ocaklarının çalışma saatleri ve öğle arası saatlerinde küçük değişiklikler yaşanmaktadır. Bulunduğunuz yerin sağlık ocağını arayarak güncel saat aralıklarını öğrenebilirsiniz.

Sağlık Ocakları Kaçta Açılıyor?

Sağlık ocakları, sahip olduğu ekipmanlar ve sağlık çalışanları ile geniş kapsamlı bir hizmet anlayışını vatandaşlar ile buluşturur. Her ailenin özel bir aile hekimi bulunur ve bu sayede kişiler, aile hekiminin kontrolünde sağlık hizmeti alırlar. Peki, sağlık ocakları kaçta açılıyor? Aile hekimi kaça kadar açık? Sağlık ocakları 08.00 itibarıyla sağlık hizmetine açılır. Günün büyük bir bölümünde vatandaşların ihtiyacı olan sağlık hizmetlerine ulaşmasına olanak sağlar.

Aile Hekimi Kaçta Kapanıyor?

Sağlık ocağı çalışma saatleri 2023, diğer yıllarda olduğu gibi aynı saat aralıklarında açılmakta ve kapanmaktadır. Aile hekimine gitmek isteyenler sabahın erken saatlerini tercih etse de bazı durumlarda öğleden sonraki saatler değerlendirilmektedir. Aile hekimine daha geç gitmeyi planlayanlar, 17.00 itibarıyla aile hekimliğinin kapandığını göz ardı etmemelidir.

Kısacası aile hekimi çalışma saatleri şöyledir:

  • Açılış: 08.00
  • Kapanış: 17.00

Sağlık Ocağı Hafta Sonu Çalışıyor Mu? Sağlık Ocakları Cumartesi Açık Mı?

Sağlık ocağının hafta sonu hizmet verip vermediği, pek çok vatandaş için merak konusudur. Sağlık ocakları, diğer adıyla aile hekimlikleri hafta sonu hizmet vermemektedir. Ayrıca cumartesi günü de tam gün kapalıdır. Diğer yandan dini ve milli bayramlarda resmi olarak tatile girmektedir. Sağlık kontrolleriniz için bu gibi özel dönemlerden hemen önce aile hekiminize görünebilirsiniz.

Sağlık Ocağı Öğle Arası Saatleri

Sağlık kurumları, günün belli saatlerinde öğle arası tatiline girmektedir. Sağlık ocağı öğle arası saatleri, çalışan sağlık personellerinin dinlenme ve yemek yeme ihtiyacı için uygulanmaktadır. Sağlık ocakları genel olarak 12.30 / 13.30 saatleri arasında öğle tatiline girmektedir ancak bazı sağlık ocaklarının öğle arası saatlerinde değişiklik meydana gelebilir. Yaklaşık yarım saat önce, yani 12.00 / 13.00 saatleri arasında öğle tatiline çıkan sağlık ocakları da bulunmaktadır. En doğru bilgiyi edinmek için bulunduğunuz bölgenin sağlık ocağını arayabilirsiniz. Zamanı en verimli şekilde kullanmak istiyorsanız sabahın erken saatlerinde ya da öğle arası tatilinin hemen ardından sağlık ocağına gidebilirsiniz. Öğle arasına denk gelen vatandaşlar, yaklaşık 1 saat kadar sağlık ocağının tekrar açılmasını beklemelidir.

Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk

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