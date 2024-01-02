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        Haberler Sağlık "Sağlık hizmeti önceliklerini değiştirmemiz şart"

        "Sağlık hizmeti önceliklerini değiştirmemiz şart"

        Birlik ve Dayanışma Sendikası Genel Başkanı Dr. Derya Mengücük, yeni yılda sağlık dilediklerini belirterek, "Önümüzdeki yıllarda nüfusun giderek yaşlanacağı, Avrupa ülkelerinin aksine şeker hastalığının ve komplikasyonlarının ülkemizde hızla artmaya devam edeceği, beslenme, sosyal ve ekonomik koşulların etken olduğu pek çok kronik hastalığın oranlarının yükseleceği bilinirken bizim sağlık hizmeti önceliklerini bir an önce değiştirmemiz şarttır" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.01.2024 - 09:41 Güncelleme: 02.01.2024 - 09:41
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        "Sağlık hizmeti önceliklerini değiştirmemiz şart"
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        Birlik ve Dayanışma Sendikası Genel Başkanı Dr. Derya Mengücük, yeni yılda sağlık dilediklerini belirterek, "Bu dileğin sadece bir temenni olarak kalmaması için yapılması gerekenler var. Mevcut sağlık hizmetlerinin doğru ve gerçekçi bir şekilde değerlendirilmesi, eksik ve yanlışların kabullenilmesi iyi bir başlangıç olabilir" dedi.

        Dr. Mengücük, yeni yılda sağlık dilerken, sağlık sistemindeki eksikliklerin 2024'te bir an evvel giderilmesi için yetkililere çağrıda bulundu.

        Dr. Mengücük açıklamasında, "Acil servisler, aile hekimliği, yan dal uzmanlıkları ve tüm basamaklardaki sağlık hizmetleri asıl tıbbı, bilimsel amaç ve işleyişinden uzak durumdadır. Açıklanan muayene ve tıbbi işlem sayıları bunu doğrulamaktadır. Bu veriler sağlık hizmetlerinde sorun olduğunu göstermeye yeterlidir" dedi.

        "SAĞLIK HİZMETİ ÖNCELİKLERİNİ DEĞİŞTİRMEMİZ ŞARTTIR"

        Mengücük, "Önümüzdeki yıllarda nüfusun giderek yaşlanacağı, Avrupa ülkelerinin aksine şeker hastalığının ve komplikasyonlarının ülkemizde hızla artmaya devam edeceği, beslenme, sosyal ve ekonomik koşulların etken olduğu pek çok kronik hastalığın oranlarının yükseleceği bilinirken bizim sağlık hizmeti önceliklerini bir an önce değiştirmemiz şarttır. Bu noktada koruyucu sağlık hizmetlerinin ve aile hekimliğinin önemi açıktır. Doğru ve etkin şekilde uygulandığı taktirde gelecek yılların sağlığı için güvence olacaktır. Sağlık Bakanlığı'nın verilerinde açıkça görülen, Aile hekimliği ile aşılama oranlarında artış, anne ve bebek ölümlerinde azalma bunun çok iyi bir kanıtıdır" diye konuştu.

        Mengücük, "Yüksek enflasyona karşın yetersiz ödenekler ile aile hekimliğinin sürdürülebilirliği zorlaşıyor. Aile hekimliği çalışanlarının özlük hakları ve ücret sorunları devam ediyor. Sağlıkta şiddet, can güvenliği endişesi artıyor. Sağlık hizmeti sunanların sağlığı önemsenmiyor" dedi.

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