02 OCAK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Düzce’de hastanelerde görevli olan sağlık çalışanlarına işaret dili eğitimi verildi. Sağlık Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ile imzalanan protokol gereğince engelliler ile çalışanlar arasında etkili iletişim kurabilmek, sağlık hizmeti erişimini kolaylaştırmak ve oluşabilecek iletişim sorununu ortadan kaldırmak amacı ile işaret dili eğitimleri planlanmıştı. Bu kapsamda Sağlık Müdürlüğüne bağlı merkez hastanelerinde çalışan personele işaret dili eğitim verildi. Eğitimler tamamlanmış ve 13 sağlık çalışanı sertifika almaya hak kazandı.
İHA'nın haberine göre; sertifika almaya hak kazanan hemşire, odyolog, anestezi teknikeri ve diğer personel kadrosundaki çalışanlar Akçakoca Devlet Hastanesi ve Düzce Devlet Hastanesi’nde işitme engelli vatandaşlara hizmet verecekler. Sunulan sağlık hizmetinden en iyi şekilde faydalanmaları, sağlık problemlerini etkin bir şekilde anlatmalarında kolaylık sağlanması ve tedavilerinin ivedilikle yapılmasında etkin bir rol alacaklar.
Aynı zamanda sertifikalı çalışanlar işitme engelli vatandaşın hastaneye başvuru yapması itibariyle sağlık probleminin ilgili alanı neresi olursa olsun ihtiyaç halinde acil servis, poliklinikler, ameliyathane, ağız/diş, iş ve işlemlerin yapıldığı her bölümde kolaylıkla sunulan sağlık hizmetinden faydalanabilecek.
Sertifika programına İl Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit, Halk Eğitim Merkezi Müdürü İlhan Çetin kurum başkan ve başkan yardımcıları, yer aldı.
Sağlık Müdürü Yılmaz, törende yaptığı konuşmada kursun beklenenden daha verimli geçtiğini dile getirdi. Yaklaşık 3 ay süren eğitim işaret dili Eğitmeni Büşra Ökten tarafından verildiğini ifade eden Yılmaz, "Sağlık Müdürlüğü olarak engelli vatandaşlarımızın önündeki engelleri kaldırmak ve bu eğitimlere devam etmek istiyoruz. Desteklerinden dolayı Milli Eğitim Müdürlüğü ve Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğüne teşekkür ediyorum" dedi.
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