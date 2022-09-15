Sağlık Bakanlığı'ndan acil servis düzenlemesi

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Sağlık Bakanlığı, yataklı sağlık tesislerinde acil servislerin yeniden düzenlenmesi için çalışma başlattı. Resmi Gazete'de yayımlanan karar göre, Bakanlık fiziki mekanı uygun olan ve hizmet gereği açısından ihtiyaç duyulan hastanelerde ayrı ayrı erişkin, çocuk ve kadın-doğum olarak 3'e ayırmayı planlıyor.