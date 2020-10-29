Sağlık Bakanı Fahrettin Koca "Önümüzdeki hafta, muhtemelen Kasım ayının ilk haftası 12 bin sağlık çalışanımızı alım ilanına çıkacağımızı müjdelemek istiyorum." dedi. Peki Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman yapılacak? İşte detaylar...

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

Başvurular 2 Kasım Pazartesi günü sona erecek. Başvurular, kura takvimine göre Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün internet adresinde yer alan Personel Bilgi Sistemi üzerinden yapılacak. Adaylar en fazla 10 tercih yapabilecek.

KURALAR NE ZAMAN?

Kura tarihi ise 20 Kasım Cuma günü olarak açıklandı. Kura yeri ve saati Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün internet adresinden ayrıca ilan edilecek.

Atama işlemleri, ilan edilen takvim çerçevesinde noter tarafından bilgisayar ortamında gerçekleştirilecek.