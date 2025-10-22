Sağlık Bakanlığı kura çekimi ne zaman? İŞKUR Sağlık Bakanlığı kura çekimi sonuçları nereden öğrenilir?
Sağlık Bakanlığı 2 bin 764 işçi alımı başvurularının sona ermesiyle kura çekimi tarihi araştırılıyor. Kura çekimi Bakanlığın resmi YouTube hesabından canlı olarak yayınlanacak. Sağlık Bakanlığı kura çekimi sonuçları asıl ve yedek listeler halinde belli olacak. Peki Sağlık Bakanlığı kura çekimi ne zaman? İŞKUR Sağlık Bakanlığı kura çekimi sonuçları nereden öğrenilir?
- 1
Sağlık Bakanlığı kura çekimi tarihi merak ediliyor. Sağlık Bakanlığı 2 bin 764 işçi alımı kura çekimi kasım ayında Ankara'da düzenlenecek. İşte, 2025 Sağlık Bakanlığı kura çekimi tarihi ve tüm detaylar
- 2
SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?
Sağlık Bakanlığı 2 bin 764 işçi alımı başvurularının sona ermesinin ardından gözler İŞKUR tarafından gerçekleştirilecek kura çekimi tarihine çevrildi. Başvuru şartlarını sağlayan adaylar 13 Ekim tarihine kadar müracaatlarını İŞKUR üzerinden yaptı. Sağlık Bakanlığı işçi alımı sonuçları yazılı veya sözlü sınav olmadan doğrudan kura yöntemiyle belirlenecek.
Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi 12 Kasım Çarşamba günü saat 09.00-18.00 arasında Ankara’da yapılacak. Kura çekimi Bakanlığın resmi YouTube hesabından canlı olarak yayınlanacak.
İŞÇİ ALIMI KURA SONUÇLARI NASIL SORGULANACAK?
Kura çekiminin tamamlanmasının ardından asıl ve yedek adayların isim listesi yhgm.saglik.gov.tr adresinden duyurulacak.
- 3
Sağlık Bakanlığı işçi alımı noter kurasının ardından asil olarak yerleştirme yapılan adaylardan istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmesi istenecek.
Başvuru yapmayanlar, belirlenen süre içerisinde müracaat etmeyenler, başvuru şartlarını taşımayanlar, farklı sebeplerle ataması yapılıp göreve başlamayanlar yerine yedek adaylar davet edilecek.
Yerleştirildiği kadroların nitelik ve şartlarını taşıdığı halde istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen adaylar göreve başlatılmayacaktır.
Bir aylık deneme süresi içerisinde sözleşmesi feshedilenler ile deneme süresinde sözleşmesini feshedenlerin yerine yedek listenin ilk sırasındaki kişiden başlamak suretiyle atama yapılabilecek.
-