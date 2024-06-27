Sağlık Bakanlığı iller arası tayin başvuruları başladı mı, nasıl yapılır?
Sağlık Bakanlığı iller arası tayin başvuru ekranı gündemdeki yerini aldı. Sağlık çalışanlarının tayin işlemleri için tarihler netlik kazandı. Her sene olduğu gibi bu sene de yhgm.saglik.gov.tr üzerinden açıklanan kadro, branş dağılımları ve tercih kılavuzunun yayımlanmasıyla birlikte başvuru süreci başladı. Peki, Sağlık Bakanlığı 2024 Haziran iller arası yer değiştirme başvuruları ne zaman? İşte detaylar...
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Haziran ayı Sağlık Bakanlığı iller arası yer değiştirme ve tayin başvuruları başladı. Binlerce kişinin beklediği duyuru Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün resmi web sitesi üzerinden geldi. İşte 2024 Yılı Haziran Dönemi İsteğe Bağlı İller Arası Yer Değiştirme kura takvimi hakkında merak edilen bilgiler...
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SAĞLIK BAKANLIĞI İLLER ARASI YER DEĞİŞTİRME BAŞVURULARI NE ZAMAN?
Sağlık Bakanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğine göre 2024 Yılı Haziran Dönemi İsteğe Bağlı İller Arası Yer Değiştirme kura takvimi yayınlandı. Buna göre başvurular 26 Haziran 2024 Çarşamba – 1 Temmuz 2024 Pazartesi Saat 18.00’e kadar yapılacak.
SAĞLIK BAKANLIĞI İLLER ARASI TAYİN BAŞVURUSU (EKİP) EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
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KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?
Yayımlanan takvime göre Sağlık Bakanlığı isteğe bağlı iller arası yer değiştirme kurası 26 Temmuz 2024 tarihinde gerçekleşecek. Kura yeri ve saati daha sonra https://yhgm.saglik.gov.tr/ üzerinden ilan edilecek.
Yerleştirme sonuçları aynı gün Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü internet adresinde (https://yhgm.saglik.gov.tr/)
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SAĞLIK BAKANLIĞI İLLER ARASI TAYİN BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?
Başvurular; ekteki takvim çerçevesinde https://ekip.saglik.gov.tr adresinden erişim sağlanan Entegre Kurumsal İşlem Platformu (EKİP) üzerinden giriş yapılarak yapılacak olup münhal kadrolar göz önünde bulundurularak en fazla on (10) tercih yapılabilecektir. Başvuru yapacak adaylar kura takviminde belirtilen tarihler arasında EKİP üzerinden başvuru formunu elektronik ortamda doldurup tercihlerini kaydedip kesinleştireceklerdir. Kesinleştirme işlemi yapıldıktan sonra başvuru bilgileri ve tercihlerde değişiklik yapılamayacaktır. Kesinleştirilmeyen başvurular dikkate alınmayacaktır.
Ancak atanma tarihinden itibaren 2 (iki) aylık süre içerisinde yerlerine atanacak personelin göreve başlamaması halinde, ayrılışların bu süreyi geçirmeden yapılması sağlanacaktır. 2. birinci madde kapsamındaki kısıtlamaya tabi personel hariç olmak üzere 2024 Yılı Haziran Dönemi İsteğe Bağlı İller Arası Yer Değiştirme Suretiyle Atanma Kurasında yerleştirilenlerin ayrılışları atanma tarihinden itibaren 30 (otuz) gün içerisinde yapılacaktır.
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Aksi takdirde bu sürenin sonunda atamaları iptal edilecektir. Ancak 30 (otuz) gün içerisinde ayrılamayacaklarına dair yasal mazeretlerini belgelendirmeleri halinde atamaları iptal edilmeyecektir. Yasal mazeretlerinin sona ermesine müteakip 10 (on) gün içerisinde ayrılışları sağlanacaktır.