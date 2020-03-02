KORONAVİRÜS NASIL BULAŞIR?

Solunum yolu enfeksiyonu yapan bir virüs olan koronavirüs, hasta kişilerin öksürme veya hapşırmayla ortaya saçtığı damlacıkların ortamdaki diğer bireylerin ağız, burun ve gözlerine temasıyla, damlacıkların yapıştığı yüzeylere dokunduktan sonra ellerin ağız, burun veya göze götürülmesiyle bulaşıyor.