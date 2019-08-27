Sağlık Bakanlığı atama sonuçları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile toplam 12 bin sözleşmeli sağlık personeli istihdam edilecek. 12 bin kadrodan 6 bin 835’i hemşire, bini ebe ve 3 bini sağlık teknisyeni ile sağlık teknikerinden oluşuyor. Peki, Sağlık Bakanlığı'ndan atama sonuçları ile ilgili açıklama geldi mi? Ayrıntılar haberimizde...

SAĞLIK BAKANLIĞI ATAMA SONUÇLARI NE ZAMAN?

Sağlık Bakanlığı atama sonuçlarıyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Konuya ilişkin detaylar geldikçe haberimizden öğrenebileceksiniz.

SAĞLIK BAKANLIĞI ATAMA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Adaylar, yerleştirme sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin internet sayfasından öğrenebileceklerdir. Yerleştirme sonuçları ile ilgili olarak adaylara ve kurumlara postayla herhangi bir belge gönderilmeyecektir. Yerleşme bilgileri ÖSYM tarafından ilgili kurumlara elektronik ortamda verilecektir. Sözleşmeli pozisyonlara yerleşen adaylar atanmak üzere doğrudan yerleştirildikleri kurumlara başvuracaklar, atanmak için hangi evrakın gerekli olduğunu ve bu evrakın hangi tarihe kadar nereye teslim edilmesi gerektiğini Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün internet sitesinden öğreneceklerdir.