Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Sağlık

Sağlık Bakanlığı 9 bin 670 hasta seçmene ulaşım hizmeti verdi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Cumhurbaşkanı Seçimi ve Milletvekili Genel Seçiminde ülke genelinde toplam 9 bin 670 hasta seçmene oylarını kullanabilmeleri için ulaşım hizmeti sağlandığını bildirdi

Giriş: 15.05.2023 - 14:57 | Güncelleme: ABONE OL
Sağlık Bakanlığı 9 bin 670 hasta seçmene ulaşım hizmeti verdi
Sağlık Bakanlığı 9 bin 670 hasta seçmene ulaşım hizmeti verdi
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
AA

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu bilgileri paylaştı: "14 Mayıs Cumhurbaşkanı Seçimi ve Milletvekili Genel Seçiminde ülke genelinde 2 bin 264 hastamıza 112 ambulanslarıyla, 3 bin 171 hastamıza hasta nakil ambulanslarıyla, 3 bin 110 hastamıza hasta hizmet araçlarıyla, 1125 hastamıza diğer araçlarla olmak üzere, toplam 9 bin 670 hastaya ulaşım hizmeti sağlanmıştır. Milli iradenin bir parçası olarak oylarını kullanan tüm hastalarımıza, ulaşım hizmeti organizasyonunda görevli arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum."

ÖNERİLEN VİDEO
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Binali Yıldırım'dan Oğan'a tebrik telefonu
Binali Yıldırım'dan Oğan'a tebrik telefonu
Altun'dan '14 Mayıs seçimi' paylaşımı
Altun'dan '14 Mayıs seçimi' paylaşımı
İstanbul'da üç ilçede sandık sonuçlarına itiraz
İstanbul'da üç ilçede sandık sonuçlarına itiraz
"Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci tura kaldığı görülmektedir"

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.