5. İlan tarihi itibarıyla 40 yaşını doldurmamış olmak (04 Aralık 1983 ve daha sonraki doğumlular başvuru yapabilecektir).

6. Başvurulan meslek için belirlenen bir okuldan (bölümden/programdan) son başvuru tarihi (08 Aralık 2023) itibarıyla mezun olmak ve istenilen belgelere son başvuru tarihi itibarıyla sahip olmak.