Sağlık bakanlığı 18 bin personel ataması: Sağlık Bakanlığı'na ikinci etap atamalar ne zaman yapılacak? Sağlık bakanlığı 2025 atama takvimi

Türkiye genelinde sağlık alanındaki personel ihtiyacını karşılamak üzere başlatılan 37 bin personel alımı süreci, adaylar tarafından yakından takip ediliyor. İlk etapta 15 bin 342 sözleşmeli personel ve 3 bin 658 sürekli işçi olmak üzere toplam 19 bin kişinin ataması gerçekleşti. Şimdi ise sırada, 18 bin kişilik ikinci atama süreci var.