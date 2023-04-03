Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Sağlık

Sağlık Bakanı Koca’dan 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü mesajı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü nedeniyle sosyal medya hesabından paylaşım yaptı

Giriş: 03.04.2023 - 00:08 | Güncelleme: ABONE OL
Sağlık Bakanı Koca’dan 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü mesajı
HABERTURK.COM

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü nedeniyle sosyal medya Twitter'dan yaptığı paylaşımda, “2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü. Otizm, bireylerin çevreleriyle yeterince sosyal ilişki kuramamasına yol açar. Fakat bu kendi halinde dünyaların çok değerli, nadide ve çok narin özellikler barındırdığını bilmemiz gerekir. Sağlık Bakanlığı olarak otizmli bireylerin, erken tanı, tedavi ve rehabilitasyon gibi pek çok konuda dünya standartlarının üzerinde bir hizmet almaları için çalışıyoruz. İlk andan beri sivil toplum kuruluşlarımızla iş birliği halinde kendi eylem planımız doğrultusunda yürüttüğümüz 20’ye yakın projemizi bu yıl faaliyete geçiriyoruz” ifadelerine yer verdi...

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Tedirgin eden açıklama: Kuraklık müsilaja yol açabilir
Tedirgin eden açıklama: Kuraklık müsilaja yol açabilir
Validen millete duygusal teşekkür
Validen millete duygusal teşekkür
Şahan Gökbakar ve Kerem Kınık polemiği sürüyor
Şahan Gökbakar ve Kerem Kınık polemiği sürüyor
İYİ Parti'de temayül yoklaması başladı
İYİ Parti'de temayül yoklaması başladı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.