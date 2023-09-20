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        Haberler Sağlık Sağlık Bakanı Koca: 'Eris' adlı varyant, sınırlı sayıda vakada, ülkemizde de görüldü. Bunda endişe edilecek bir şey yok

        Sağlık Bakanı Koca: 'Eris' adlı varyant, sınırlı sayıda vakada, ülkemizde de görüldü. Bunda endişe edilecek bir şey yok

        Sağlık Bakanı Koca, Kovid-19'un Eris varyantının Türkiye'de sınırlı sayıda vakada görüldüğünü belirterek, "Bunda endişe edilecek bir şey yok. Bilim insanları üzerinde konuşabilirler ama halkımız için gündem olmaya değer değil" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.09.2023 - 09:24 Güncelleme: 20.09.2023 - 09:24
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        Bakan Koca: (Eris) Endişe edilecek bir şey yok
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        Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, koronavirüsün salgının başından beri sürekli mutasyona uğradığını belirtti.

        Omicron varyantının ardından tüm dünyanın basit tedbirler dışında normale döndüğünü bildiren Koca, şunları kaydetti: "Bir virüs tamamen yok olmaz. Genel olarak, giderek daha zayıf varyantlara dönüşür. 'Eris' adlı varyant, halen hayatın normal şekilde sürdüğü ülkelerden sonra, sınırlı sayıda vakada, ülkemizde de görüldü. Bunda endişe edilecek bir şey yok. Bilim insanları üzerinde konuşabilirler ama halkımız için gündem olmaya değer değil. Yaşlılarımızın, kronik hastalığı olanların her zamanki gibi kendilerine dikkat etmelerini daha önce söylemiştim."

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        #Eris varyantı
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