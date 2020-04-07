07 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulundu. "Koronavirüs istisnasız 81 ilimizde görüldükten sonra bu salgında mücadele yeni bir aşamaya geçtik" diyen Koca, "artık 83 milyon insan olarak her birimiz virüsün doğrudan tehdidi altındayız" ifadelerini kullandı.
Salgının İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Ankara, İzmir gibi şehirler yoğunluk gösterdiğine dikkat çeken Bakan Koca, "bu şehirler yurtdışı gidiş gelişlerin, sosyal temasın olduğu şehirlerdir" dedi.
Sağlık Bakanı Koca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı ile takip edilen hastaların Türkiye genelindeki dağılımı ile İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Ankara, İzmir ve Zonguldak'taki dağılımını gösteren haritaları da paylaştı.
Bakan Koca, elde edilen verilerle oluşturulan yoğunluk haritalarının, illerdeki hıfzıssıhha kurullarının, bölgesel karantina kararlarını daha kolay almasını sağladığını aktardı.
İŞTE O HARİTALAR:
TÜRKİYE GENELİ
İSTANBUL KORONAVİRÜS VAKA YOĞUNLUĞU HARİTASI
ANKARA KORONAVİRÜS VAKA YOĞUNLUĞU HARİTASI
İZMİR KORONAVİRÜS VAKA YOĞUNLUĞU HARİTASI
KOCAELİ KORONAVİRÜS VAKA YOĞUNLUĞU HARİTASI
SAKARYA KORONAVİRÜS VAKA YOĞUNLUĞU HARİTASI
ZONGULDAK KORONAVİRÜS VAKA YOĞUNLUĞU HARİTASI
Yeşil ile belirtilen noktalar yoğunluğun en az olduğu, mor ile belirtilenler ise yoğunluğun en fazla olduğu bölgeler...
"DİJİTAL TAKİP SİSTEMİNİN HAZIRLIKLARI TAMAMLANDI"
Sağlık Bakanı Koca, vakaları ve temaslı olan şüphelilerin takip edilebileceği bir mobil uygulamanın geliştirildiğini de açıkladı.
"Vakaların izole olmalarını, evde takibini, hareketliliğini, dışarı çıkıp çıkmadığını görmek üzere bir aplikasyon geliştirildi" diyen Koca, "Hastalarımızın ve temaslıların kendilerini izole etme koşullarından taviz vermemiz mümkün değildir. Bu yüzden hastalarımızı dijital yöntemle takip edeceğiz, kendilerini hemen uyaracağımız sistemin hazırlıklarını da tamamladık." dedi.
Koca, vaka tespit edilen hastaların uygulamayı indirmelerinin zorunlu tutulacağını ve uygulama için üç mobil operatörün devrede olduğunu söyledi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!