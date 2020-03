Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan açıklamalar:

Bu saatlerde buluştuğumuz bir basın toplantımız oldu. O toplantı koronavirüs olayında Türkiye için önemli bir eşiği ifade ediyordu. Sorunun niteliğini ilk kavrayan ülkelerden biriyiz. Koronavirüsü bir pandemi senaryosunu öngörerek değerlendirdik. İnsanlık bu tablonun içindeyken tüm dünya ile yoğun ilişkileri olan Türkiye'nin kendini tümden yalıtması imkan dışıydı.

"SONUÇ YAŞIN İLERLEMESİNE BAĞLI OLARAK GELİŞEBELİYOR"

7 gün önce size ilk vakayı bildirmiştim. Koronavirüs hakkında araştırmalar bize çok şey öğretmiş durumda. Virüs solunum yoluyla buluşuyor. Kalabalık ortamlar en riskli ortamlar. Virüsün farklı yaşlı grupları üzerindeki etkisi. Çocuklar ve gençler virüsü kolayca kapabiliyor fakat nadiren görülebiliyor. Ölüme neredeyse rastlanmıyor. Sonuç yaşın ilerlemesine bağlı olarak değişebiliyor.

"KORANAVİRÜSLE MÜCADELEMİZDE BİR HASTAMIZI KAYBETTİK"

Bilim Kurulumuzun verdiği bilgileri ifade ettim. Bu hastalıkta ölüm oranı sanılanın çok altındadır. Hastalığın ağır seylrettiği kişiler direnci düşük ve başka hastalığı olan kişiler hastalardır. Yaşlılar yüksek risk grubundadır. Yaşlılarımız çok dikkatli Geç saatlerde bulunmam planlı bir toplantı değil, özel bir durum nedeniyledir. Bu gece sizi ve halkımızı üzen bir haberi, aynı üzüntüyü hissederek bildireceğim. Bu cümleyi bu toplumun sağlık bakanı olmak yanında bir hekim olarak kurmak istiyorum. Koronavirüsle mücadelemizde bugün ilk kez bir hastamı kaybettim.

"AVRUPA ÜLKELERİNE SINIRLARIMIZI KAPATTIK"

Ciddi riskler içeren bu hastalığa set çekmenin yolu tedbir almaktır. Avrupa ülkelerine sınırlarımızı kapattık. Riskleri önlüyoruz. Umreden ve Avrupa ülkelerden dönüş devam etti. Bulgusu olanlardan test için numune alıyoruz. Temas ve bulgular nedeniyle izole edilen vakalar bulunmakta, yakınları taranmaktadır.

"BUGÜNLER GEÇECEK, 1,5-2 AY DİRENELİM"

Bugün yapılan testlerde pozitif sonuç 51 kişidir. Toplam hasta sayımız 98 olmuştur. Pozitif sonuçların büyük kısmı iyileşme ile sonuçlanıyor. Gerekli destek tedavisini veriyoruz. Bir kez daha halkımıza başsağlığı diliyorum. Tanı konan hastalarımıza geçmiş olsun diyorum. Herkesi tedbirli olmaya davet ediyorum. 1,5 iki ay direnelim, bugünler hep böyle geçmeyecek.

7 GÜNDE 99 VAKA

Türkiye'de 11 Mart'ta 1 vaka, 13 Mart'ta 5 vaka, 14 Mart'ta 6 vaka, 15 Mart'ta 18 vaka ve 16 Mart'ta 47 vaka tespit edildi. Ve son olarak da 17 Mart itibariyle vak sayısı 98 olarak açıklandı. 89 yaşındaki bir 1 kişi de bu virüs kaynaklı hayatını kaybetti.

BİLİM KURULU ÜYELERİ HABERTÜRK'E DEĞERLENDİRDİ

Bilim Kurulu üyelerinden Prof. Dr. Recep Öztürk ve Prof. Dr. Tevfik Özlü, son gelişmeler ışığında Türkiye'deki koranavirüs vakalarını Habertürk'e değerlendirdi:

PROF RECEP ÖZTÜRK: BU GRUPTA BEKLENEN BİR ÖLÜM

Bir vakamız vefat etmiş durumda. 80 yaşının üzerinde yaklaşık olarak yüzde 15-20 arasında bir ölüm hızı bekleniyor. Doğal olarak asla bir hekim olarak hiçbir kayıp istemeyiz.Sonuçta beklenen bir seyir. Yaş çok yüksek. 100'e yaklaşan vaka içerisinde şu an itibarıyla bir kaybımız var. Vakalarımıza elden gelen tüm imkanlar, destek sunuluyor. Dünyayı görüyoruz. Şu anda 7 bini aşan bir vaka maalesef vefat etti. Ülkemizde de tüm sağlık kuruluşlarımızla elden gelen tüm destekle hem vaka kontrolü hem de bunların tedavisine devam edilecektir. İstatistiklere baktığımızda Türkiye vaka girişini çok geciktirerek büyük başarı elde etti. İnşallah vaka sayısında çok fazla yükselme olmadan devam ettirir. Dünya genelinde ortalama 100 vakadan 3,5 kadar ölüm oranı var. 70 yaş üzerinde belirgin bir ölüm artışı oluyor. Bu grupta beklenen bir ölüm. Türkiye şu anda 98 vakası var, bir vakasını kaybetmiş durumda. Bakanlığımız 14 kuralı açıkladı. Bunlara özen duymak lazımdır. Bugün neredeyse Çin'de 20'li 30'lu vakalara düştü. Bu hastalık topluma girdiği zaman doğal olarak Türkiye'de 80 milyonluk ülkeye en gecikerek girdiği bir ülkeyiz. Bir artış olacaktır. Vatandaşlarımızdan toplu olarak bir araya gelmeler, birarada bulunmalar, aile toplantılarını bırakıp, bütün girişimlerden vazgeçmemiz gerekiyor.

PROF. DR. TEVFİK ÖZLÜ: ÇOK HASAR OLMADAN ATLATABİLİRİZ

Üzücü durum. Hastamız bu açıdan bütün toplumumuzu üzmüştür. Sayılarımızdaki artışa bakınca şu an itibarıyla çok büyük bir sorun görünmüyor. Genelde İtalya ve Çin'de yaşanılan olaya baktığımızda ilk vakaların görülmesini takiben sahanın pik yaptığını, en yüksek seviyeye ulaştığını ve inişe geçtiğini görüyoruz. Türkiye 20-30 günlük süreci kontrol altında tutabilirsek, bunu kolay yönetebiliriz. Vatandaşlarımızın duyarlılık göstermesi, paniğe kapılmadan tedbirlere uyması lazım. Bunu yapabiliriz. Yapılması gereken evde oturmak. Kalabalıklara karışmamak. Genç, ihtiyar fark etmiyor. Bu artış ani logaratmik artış değil. Makul, ılıman bir artış sözkonusu. Böyle giderse çok hasar olmadan, patlama yaşamadan atlatabiliriz. Ama her an bir sürpriz de yaşayabiliriz. Paniğe kapılmayın. Yapılacak çok şey çok basit, evden dışarı çıkma, ellerini yıka, sürekli temas kurma.