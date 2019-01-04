04 OCAK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin ilk kabinesinde Sağlık Bakanlığı görevine getirilen Fahrettin Koca, ailesinin isteği üzerine tıp fakültesini tercih ettiğini, işletme fakültesi eğitimi hayalini ise büyük oğlunun gerçekleştirdiğini söyledi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, öğrencilik ve hekimlik yaptığı yılları AA muhabirine anlattı.
Konya'da dünyaya geldiğini, ilk ve orta öğrenimini de burada tamamladığını belirten Koca, liseyi Bursa Erkek Lisesi'nde bitirdiğini söyledi. İşletme okumak istemesine rağmen, ailesinin tıp fakültesinden yana olduğunu dile getiren Bakan Koca, "Ailemin isteğini kırmayarak İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesini tercih ettim” dedi.
İhtisasını Cerrahpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı'nda yaptığını anlatan Koca, uzun süre çeşitli sağlık kuruluşlarında hekimlik ve medikal direktörlük görevlerinde bulunduğunu söyledi. Ailelerin genellikle çocuklarının doktor olması gibi bir hayali olduğunu dile getiren Koca, şöyle devam etti: "Hepimiz çevrenin etkisiyle yönlendiriliyoruz. Annem, babam ve çevremdekiler de benim tıp fakültesine girmemi istedi. İnsanlara faydalı olmayı isteyen bir yapıya sahibim. Çevrenin de etkisi vardı. Ben aslında işletme okumak istiyordum. O dönem çok yüksek puan da almıştım. Boğaziçi Üniversitesine gitmeyi çok istemiştim. Dereceyle girdiğim bir dönemdi. Çevrenin de etkisiyle tıp fakültesini tercih ettim. Hatta tıpta okuduğum ilk iki yıl da gerçekten zorlandım. Şimdi ise iyi ki tercih etmişim ve hekim olmuşum diyorum."
"SABAHA KADAR YENİDOĞANLARIN BAŞINDA BEKLERDİM"
Bakan Koca, tıp fakültesinde okuduğu dönemde ilk yıllar zorlansa da hekim olmaktan, özellikle çocuk hekimi olmaktan her zaman gurur duyduğunu vurgulayarak şunları söyledi: "Cerrahpaşa'da ihtisas yaptığım dönemde en çok etkilediğim ve unutamadığım anlar da yenidoğanlarla geçen zamanlardı. İhtisasımın son aylarında yenidoğan yoğun bakım ünitesi de yeni kurulmaya başlamıştı. Ben de o dönemde asistan temsilcisi olarak yenidoğan yoğun bakımın kuruluşunda aktif yer aldım. Yenidoğan bebekler 500 gram, 900 gram bebeklerdi... Birçok gün sabahlara kadar başlarında beklediğimi hatırlıyorum. Gece saat kaç olursa olsun entübasyon için hastaneye geldiğim olmuştur. Şimdi ise o erken doğan prematüre bebeklerin üniversiteye girdiklerini, öğrenci olduklarını görmek beni ziyadesiyle memnun ediyor."
HAYALİNİ OĞLU GERÇEKLEŞTİRDİ
Dört çocuk babası Bakan Fahrettin Koca, üniversite ve meslek seçimlerinde çocuklarını yönlendirmediğini belirterek "Onların hangi alanlara eğilimi olduğunu önemsiyorum. Oğlum bu sene Türkiye derecesi de yaparak Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümüne girdi" dedi.
Yoğun iş temposu nedeniyle çocuklarıyla çok fazla vakit geçiremediğini ve bunun üzüntüsünü yaşadığını dile getiren Koca, "Küçük oğlum ve eşimle birlikte İstanbul'dan Ankara'ya geldik. Ankara'da beraber olmamıza rağmen bazen haftalarca oğlumu göremiyorum. Geç saatlere kadar çalıştığımız için eve gittiğimde çoktan uyumuş oluyor. Öyle zamanlar oluyor ki İstanbul'a gittiğimizde beraber vakit geçirme fırsatımız oluyor" ifadelerini kullandı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!