Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin ilk kabinesinde Sağlık Bakanlığı görevine getirilen Fahrettin Koca, ailesinin isteği üzerine tıp fakültesini tercih ettiğini, işletme fakültesi eğitimi hayalini ise büyük oğlunun gerçekleştirdiğini söyledi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, öğrencilik ve hekimlik yaptığı yılları AA muhabirine anlattı.

Konya'da dünyaya geldiğini, ilk ve orta öğrenimini de burada tamamladığını belirten Koca, liseyi Bursa Erkek Lisesi'nde bitirdiğini söyledi. İşletme okumak istemesine rağmen, ailesinin tıp fakültesinden yana olduğunu dile getiren Bakan Koca, "Ailemin isteğini kırmayarak İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesini tercih ettim” dedi.

İhtisasını Cerrahpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı'nda yaptığını anlatan Koca, uzun süre çeşitli sağlık kuruluşlarında hekimlik ve medikal direktörlük görevlerinde bulunduğunu söyledi. Ailelerin genellikle çocuklarının doktor olması gibi bir hayali olduğunu dile getiren Koca, şöyle devam etti: "Hepimiz çevrenin etkisiyle yönlendiriliyoruz. Annem, babam ve çevremdekiler de benim tıp fakültesine girmemi istedi. İnsanlara faydalı olmayı isteyen bir yapıya sahibim. Çevrenin de etkisi vardı. Ben aslında işletme okumak istiyordum. O dönem çok yüksek puan da almıştım. Boğaziçi Üniversitesine gitmeyi çok istemiştim. Dereceyle girdiğim bir dönemdi. Çevrenin de etkisiyle tıp fakültesini tercih ettim. Hatta tıpta okuduğum ilk iki yıl da gerçekten zorlandım. Şimdi ise iyi ki tercih etmişim ve hekim olmuşum diyorum."

"SABAHA KADAR YENİDOĞANLARIN BAŞINDA BEKLERDİM"

Bakan Koca, tıp fakültesinde okuduğu dönemde ilk yıllar zorlansa da hekim olmaktan, özellikle çocuk hekimi olmaktan her zaman gurur duyduğunu vurgulayarak şunları söyledi: "Cerrahpaşa'da ihtisas yaptığım dönemde en çok etkilediğim ve unutamadığım anlar da yenidoğanlarla geçen zamanlardı. İhtisasımın son aylarında yenidoğan yoğun bakım ünitesi de yeni kurulmaya başlamıştı. Ben de o dönemde asistan temsilcisi olarak yenidoğan yoğun bakımın kuruluşunda aktif yer aldım. Yenidoğan bebekler 500 gram, 900 gram bebeklerdi... Birçok gün sabahlara kadar başlarında beklediğimi hatırlıyorum. Gece saat kaç olursa olsun entübasyon için hastaneye geldiğim olmuştur. Şimdi ise o erken doğan prematüre bebeklerin üniversiteye girdiklerini, öğrenci olduklarını görmek beni ziyadesiyle memnun ediyor."

HAYALİNİ OĞLU GERÇEKLEŞTİRDİ

Dört çocuk babası Bakan Fahrettin Koca, üniversite ve meslek seçimlerinde çocuklarını yönlendirmediğini belirterek "Onların hangi alanlara eğilimi olduğunu önemsiyorum. Oğlum bu sene Türkiye derecesi de yaparak Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümüne girdi" dedi.

Yoğun iş temposu nedeniyle çocuklarıyla çok fazla vakit geçiremediğini ve bunun üzüntüsünü yaşadığını dile getiren Koca, "Küçük oğlum ve eşimle birlikte İstanbul'dan Ankara'ya geldik. Ankara'da beraber olmamıza rağmen bazen haftalarca oğlumu göremiyorum. Geç saatlere kadar çalıştığımız için eve gittiğimde çoktan uyumuş oluyor. Öyle zamanlar oluyor ki İstanbul'a gittiğimizde beraber vakit geçirme fırsatımız oluyor" ifadelerini kullandı.