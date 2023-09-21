Sağlığınız tehlikede mi? X-Ray'den besinlere radyasyon bulaşma riski var mı?

BİR GÖĞÜS RÖNTGENİ VEYA DİŞ RÖNTGENİNDEN DAHA ÇOK RADYASYON ALINIR

X-Ray cihazlarından verilen 0,2 milirad dozundaki radyasyon besinleri ve eşyaları etkilemiyor. Hatta bir göğüs röntgeninden alınan radyasyon oranı bin kat, diş röntgeninden alınan doz ise on kat daha fazladır.