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        Haberler Sağlık Sağlığınız tehlikede mi? X-Ray'den besinlere radyasyon bulaşma riski var mı?

        Sağlığınız tehlikede mi? X-Ray'den besinlere radyasyon bulaşma riski var mı?

        Sosyal medyada viral olan X-Ray cihazları hakkında şüphe çeken bir iddia ortaya atıldı. X-Ray cihazlarından geçen çantaların ve besinlerin radyasyona maruz kalabileceğine dair iddialar bulunuyor. Peki, radyasyon nedeniyle besinlerin ve eşyaların sağlığı tehdit ettiğini söyleyen iddialar doğru mu?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.09.2023 - 10:52 Güncelleme: 21.09.2023 - 10:52
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        • 1

          Havalimanlarında, spor salonlarında ve alışveriş merkezlerinde güvenlik kontrolü için kullanılan X-Ray cihazları hakkında sağlığı tehdit ettiğine dair iddia ortaya atıldı. Cihazların üzerinde bulunan radyasyon sembolü birçok kişinin endişe duymasına neden oldu. Peki X-Ray cihazları sağlığı tehdit edecek kadar radyasyona maruz bırakıyor mu?

        • 2

          X-RAY CİHAZLARINDA İYONİZE EDİLMİŞ RADYASYON BULUNUR

          X-Ray cihazlarında bulunan radyasyon oranı sağlığı tehdit edecek kadar büyük bir oranda değil. Bu cihazlarda iyonize edilmiş tipte radyasyon bulunur. Türkiye Atom Enerjisi Kurumu'nun X-Işını Paket Kontrol Cihazlar İçin Radyasyon Güvenliği Kılavuzu'na göre, güvenlik amacıyla kullanılan X-Ray cihazlarındaki radyasyon oranı yaklaşık 0,2 milirad dozunda.

        • 3

          BİR GÖĞÜS RÖNTGENİ VEYA DİŞ RÖNTGENİNDEN DAHA ÇOK RADYASYON ALINIR

          X-Ray cihazlarından verilen 0,2 milirad dozundaki radyasyon besinleri ve eşyaları etkilemiyor. Hatta bir göğüs röntgeninden alınan radyasyon oranı bin kat, diş röntgeninden alınan doz ise on kat daha fazladır.

        • 4

          BESİNLERDE VE EŞYALARDA HERHANGİ BİR RADYOAKTİF KALINTI BIRAKMAZ

          ABD Gıda ve İlaç Dairesi X-Ray cihazlarından besinlere ve eşyalara bulaşan radyasyonun bilinen bir yan etkisi olmadığı belirtmiştir. X-Ray cihazlarının yaydığı radyasyon her insanın yıllık olarak maruz kaldığı radyasyon oranından 200 kat daha düşüktür.

        • 5

          Besinlerde ve eşyalarda herhangi bir radyoaktif kalıntı kalmadığı da bilimsel olarak kanıtlanmıştır.

          Kaynak: Teyit.org

        Haberi Hazırlayan: Kübra Çorluk
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