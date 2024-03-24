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        Haberler Yaşam Safranbolu Sakin Şehirler Ağı'na dahil oldu

        Safranbolu Sakin Şehirler Ağı'na dahil oldu

        UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Karabük'ün Safranbolu ilçesi, Sakin Şehirler Ağı'na (Cittaslow) dahil oldu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.03.2024 - 00:10 Güncelleme: 24.03.2024 - 00:10
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          Safranbolu Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Safranbolu Belediyesince sürdürülebilir yaşam ve yerel kültürün korunması için yürütülen çalışmaların ardından Safranbolu'ya, Belçika'nın Damme kentindeki Uluslararası Cittaslow Komitesi toplantısında Cittaslow'a katılım belgesi verildi.

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          Sertifika, toplantıya katılan Safranbolu Belediyesi Meclis Üyesi Kemal Akgül'e teslim edildi.

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