Safranbolu Sakin Şehirler Ağı'na dahil oldu
UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Karabük'ün Safranbolu ilçesi, Sakin Şehirler Ağı'na (Cittaslow) dahil oldu
Giriş: 24.03.2024 - 00:10 Güncelleme: 24.03.2024 - 00:10
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Safranbolu Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Safranbolu Belediyesince sürdürülebilir yaşam ve yerel kültürün korunması için yürütülen çalışmaların ardından Safranbolu'ya, Belçika'nın Damme kentindeki Uluslararası Cittaslow Komitesi toplantısında Cittaslow'a katılım belgesi verildi.
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Sertifika, toplantıya katılan Safranbolu Belediyesi Meclis Üyesi Kemal Akgül'e teslim edildi.
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